تاوانیگ ناشرین لە ئەریزۆنای ئەمریکا، مناڵیگ بی نویخان و خیزانەگەی توومەتبارە

شەفەق نيوز/ وەشوینکەفتن

خیزانیگ لە ویلایەت ئەریزۆنا، کەفتنەسە وەر توومەت کوشتن، دویای پەیاکردن مناڵیگ بیهووش، لە تەمەن 10 ساڵان لەبان رییگ سەرەکی، و دویای چەن رووژیگ ئەو دویەتە گیانی لەدەسدا.

میدیایەیل وتن: ئەو دویەتە وەناو "ربيكا بابتست" لە تەمووز لەبان دوو ري سەرەکی لە شار هولبروك، باکوور خوەرهەڵات ئەریزۆنا وەبیهووش پەیا کریا، و ئەرا خەسەخانە بریا، وەلێ دویای سێ رووژ، لە 30 تەمووز گیانی لەدەسدا.

دەسەڵاتەیل وتن: باوگ مناڵەگە، ريچارد بابتست (32 ساڵان)، و ژنیگ هاوڕیی وەناو ئەنيشيا وودز (29 ساڵان)، هەردوگیان دەسگیرکریان و توومەت تاوان کوشتن پلە یەک وەپییان کریا، وەگەرد بەدرەفتاری وەرد مناڵ، وەگورەی دادگای کەرت ئەباچی.

لە دانیشتن دادگای لە رووژ دووشەممە 4 ئاب، بانگەشەکار وت: ئەو دویەتە کەفتیەسە وەر شکەنجە، وەگورەی راپۆرتەیل پزشکی، کە لەشی هشک بویە و تویش بەدخوەراکی هاتوێد.

راپۆرتەگە وتیش: دویەتەگە ناوین لەپای نەویە، و شوین و نشانەیل شکەنجە وەلەشیەو دیار بویە.

مامەی دویەتە، دامون هوكينز، ئەرا تووڕ "AZ Family" وت: هەر لە سەر تا چا لەشی لەکدار بویە، و ژیر چەوەیلی، و مەزەنە کریەێد لەوەر خوینوەربوین ناوی گیانی لەدەسداگە.

لەلاییگ ترەک، راپۆرتەیل باس ئەوە کردن کە ئەو مەکتەوە کە ربیکا لەناوی بویە، 12 گلە ئاگادار وەڕیەوبەرایەتی خزمەتەیل مناڵ کردنە لەبان گومان لە تەندروسی لەش و دەروین دویەتەگە، وەلێ دیار نییە کاریگ وەرانوەر ئەوە کردوێن.