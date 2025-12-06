ڤیتامینیگ دەسمیەتی زیایبوین کۆلاجین پووس دەێد
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
توێژینەوەی نوویگ کە وەلایەن توێژەرەیل زانکۆی ئۆتاگۆ لە نیوزلەندا ئەنجامدریایە، دەرکەفتیە بەرهەمهاوردن کۆلاجین و دوارە دروسبوین خانەیل پووس راستەوخوەی جواو ئەو بڕە ڤیتامین سیە دەێد وە وەکارتێد.
وەپای ماڵپەر "Medical Xpress"، توێژینەوەگە دەریخەێد ئاست ڤیتامین Cلە پووس پەیوەندیی نزیک بەرهەمهێنان کۆلاجین دیرێد و هەمیش گاڵ دورە دروسبوین نووەوبوین چین دەیشت پووس دەێد.
توێژینەوەگە وەبان پەنج کەس تەندروس لە نیوزلەندا و ئەڵمانیا ئەنجامدریاس ئەو کەسەیلە رووژانە خوەراک دەوڵەمەن وە ڤیتامین سی خوەن تەندروسی پووسیان خاسترە و بەرهەمهاوردن کۆلاجینیان زیاترە.
پرۆفیسۆر مارگریت ڤیسێرز نووسەر سەرەکی توێژینەوەگە ئوشێد " ئیمە ئەلاجیومان هات لە پەیوەندی بەهێزەگەی ناوەین ئاست ڤیتامین سی و پووس، ئێ ڤیتامینە چوودە ناو گشت چینەیل پووس و پەیوەنی وە خاستربوین کارکردن پووس دیرێد".