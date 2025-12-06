‏ڤیتامینیگ دەسمیەتی زیایبوین کۆلاجین پووس دەێد

‏ڤیتامینیگ دەسمیەتی زیایبوین کۆلاجین پووس دەێد
2025-12-06T12:21:01+00:00

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏توێژینەوەی نوویگ کە وەلایەن توێژەرەیل زانکۆی ئۆتاگۆ لە نیوزلەندا ئەنجامدریایە، دەرکەفتیە بەرهەمهاوردن کۆلاجین و دوارە دروسبوین خانەیل پووس راستەوخوەی جواو ئەو بڕە ڤیتامین سیە دەێد  وە وەکارتێد.

‏وەپای ماڵپەر   "Medical Xpress"، توێژینەوەگە دەریخەێد ئاست ڤیتامین Cلە پووس پەیوەندیی نزیک بەرهەمهێنان کۆلاجین دیرێد و هەمیش گاڵ دورە دروسبوین  نووەوبوین  چین دەیشت پووس دەێد.

‏توێژینەوەگە وەبان پەنج کەس تەندروس  لە نیوزلەندا و ئەڵمانیا ئەنجامدریاس ئەو کەسەیلە رووژانە خوەراک دەوڵەمەن وە ڤیتامین سی خوەن تەندروسی پووسیان خاسترە و بەرهەمهاوردن کۆلاجینیان زیاترە.

‏پرۆفیسۆر مارگریت ڤیسێرز نووسەر سەرەکی توێژینەوەگە ئوشێد " ئیمە ئەلاجیومان هات  لە پەیوەندی بەهێزەگەی ناوەین ئاست ڤیتامین سی و پووس، ئێ ڤیتامینە چوودە ناو گشت چینەیل پووس  و پەیوەنی وە خاستربوین کارکردن پووس دیرێد".

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon