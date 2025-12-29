ڤیتامینیگ دەسمیەتیدەرە لە چارەسەرکردن زەخمداری گەیە
شفەق نیوز ـ وەدویاچگن
توێژەرەیل ئەرایان دەرکەفتیە ڤیتامین B5 ئەرک پارێزەر کۆئەندام هەرس دوینێد و دەسمیەتیدەرە لە نواگیریکردن لە زەخم گەیە.
لە باوەتیگ ماڵپەڕ "RT arabic" هاتیە، زەخم گەیە وە مدوو زیایبوین ترشەڵۆک گەیە رویدەێد، یەش بوودە هووکار تێکچگن کۆئەندام هەرس ئێ زەخمە لەبانگەیە و هەمیش ریخەلوی باریکەش دەرکەفێد.
لە ئەنجام تاقیکردنەوەیگ دەرکەفتیە ڤیتامین B5کاریگەری ئەرێنی وەبان گەیە دروس کەێد و رێگری کەێد لە دروسبوین زەخم گەیە، توەنرێد جویر دەرمان دژە هەوکردن وەکاربارێد.