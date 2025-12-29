‏ڤیتامینیگ دەسمیەتیدەرە لە چارەسەرکردن زەخمداری گەیە

‏شفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏توێژەرەیل ئەرایان دەرکەفتیە ڤیتامین B5 ئەرک پارێزەر کۆئەندام هەرس دوینێد و دەسمیەتیدەرە لە نواگیریکردن لە زەخم گەیە.

‏لە باوەتیگ ماڵپەڕ "RT arabic" هاتیە، زەخم گەیە وە مدوو زیایبوین ترشەڵۆک گەیە رویدەێد، یەش بوودە هووکار تێکچگن کۆئەندام هەرس ئێ زەخمە لەبانگەیە و هەمیش ریخەلوی باریکەش دەرکەفێد.

‏لە ئەنجام تاقیکردنەوەیگ دەرکەفتیە ڤیتامین B5کاریگەری ئەرێنی وەبان گەیە دروس کەێد و رێگری کەێد لە دروسبوین زەخم گەیە، توەنرێد جویر دەرمان دژە هەوکردن وەکاربارێد.

‏

‏

‏