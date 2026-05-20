تابلۆیگ وە ١٨١ ملیۆن دۆلار فرووشیا
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
دویای کێبڕکێ تونیگ هەفت خولەکی لە زیادکردنیگ لە نیویۆرک تابلۆیگ هونەرمەن کووچکردگ ئەمریکی، جاکسۆن پۆلۆک، نرخیگ مێژوویی توومارکرد.
وەپای راپۆرتیگ رووژنامەی "ئێلمۆندۆ"ی ئیسپانی، تابلۆی "شمارە 7A، 1948" کە یەکیگە لە دیارترین و ناسریایترین کارەیل پۆلۆک، وە نرخ 181 ملیۆن دۆلار فروشیا و وەیەیش شمارەی پەیمانەیی وەرین خوەی وە زیاتر لە سێ ئەوەنە شکان.
فروشتنەگە تەنیا گرێبەستیگ ئاسایی نەوی، بەڵکم لە چوارچمگ زیایکردنیگ کۆمەڵە بەرهەمە هونەرییە تایوەتەیل میدیاکار کووچکردگ ئەمریکی، ساموێل ئیرڤینگ نیوهاوس بوی، کە شاکار چەندین هونەرمەن گەورە گردبویە خوەی.