‏تابلۆیگ وە ١٨١ ملیۆن دۆلار فرووشیا

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏دویای کێبڕکێ تونیگ هەفت خولەکی لە زیادکردنیگ لە نیویۆرک تابلۆیگ هونەرمەن کووچکردگ ئەمریکی، جاکسۆن پۆلۆک، نرخیگ مێژوویی توومارکرد.

‏وەپای راپۆرتیگ رووژنامەی "ئێلمۆندۆ"ی ئیسپانی، تابلۆی "شمارە 7A، 1948" کە یەکیگە لە دیارترین و ناسریایترین کارەیل پۆلۆک، وە نرخ 181 ملیۆن دۆلار فروشیا و وەیەیش شمارەی پەیمانەیی وەرین خوەی وە زیاتر لە سێ ئەوەنە شکان.

‏فروشتنەگە تەنیا گرێبەستیگ ئاسایی نەوی، بەڵکم لە چوارچمگ زیایکردنیگ کۆمەڵە بەرهەمە هونەرییە تایوەتەیل میدیاکار کووچکردگ ئەمریکی، ساموێل ئیرڤینگ نیوهاوس بوی، کە شاکار چەندین هونەرمەن گەورە گردبویە خوەی.