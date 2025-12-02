‏تابلۆیگ وە ٢.٧ ملیۆن دۆلار فرووشیا

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏دوای ٤٠٠ ساڵ لە گومابوین تابلۆیگ پیتەر پۆڵ روبێنز وە ٢.٧ ملیۆن دۆلار فرووشێد.

‏تابلۆیگ کویەنەی گومابوی هونەرمە بارۆک پیتەر پۆڵ روبێنز لە زیادکردنیگ ئاشکرا لە شار ڤێرسای فەرەنسا وە ٢.٧ ملیۆن دۆلار فروشیا.

‏تابلۆگە وینەی لە خاچدان مەسیحە و لەی دویاییە لە ماڵیگ لە پاریس پەیاکریا، سەرەتا لێوا دانریا وینەگە لە یەکیگ لە مەکتەوە هونەریەیل سەردەم روبێنز کیشیابوود وەی مدووە نرخەگە وە ١١ هەزار و ٥٠٠ دۆلار مەزەنەکریا.

‏جان پیێر ئۆسێنات وە ڕۆژنامەی ئەسۆشێتد پرێس راگەیانیە " راستەوخوەی هەست جیاواز و تایوەت ئەرا تابلۆگە داشتم گشت تەقەلایگ دام تا رەسەنایەتیەگەی بچەسپنم".

‏دیاریکرد " لە کۆتایی توەنستیمن لەری روبێنیانۆم رەسەنایەتی تابلۆگە پشتڕاس بکەن.

‏خانەی زیایکردن ئۆسێنات راگەیان " ڕەسەنایەتی و سەرچەوەی تابلۆگە دویای شیکار زانستی پیشتراسکریاس، وشکنین هویرد چینەیل رەنگەگە نەک تەنیا رەنگ ، سیا و چەرمگ و سوور دەریخستیە، بەڵکم رەنگ کەو و سەوزیش لەناوی دەرخسیە کە ڕوبێنز وە جویریگ باو ئەرا وێناکردن پووس ئایەم وەکاریهاوردیە"