تابلۆیگ وە ٢.٧ ملیۆن دۆلار فرووشیا
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
دوای ٤٠٠ ساڵ لە گومابوین تابلۆیگ پیتەر پۆڵ روبێنز وە ٢.٧ ملیۆن دۆلار فرووشێد.
تابلۆیگ کویەنەی گومابوی هونەرمە بارۆک پیتەر پۆڵ روبێنز لە زیادکردنیگ ئاشکرا لە شار ڤێرسای فەرەنسا وە ٢.٧ ملیۆن دۆلار فروشیا.
تابلۆگە وینەی لە خاچدان مەسیحە و لەی دویاییە لە ماڵیگ لە پاریس پەیاکریا، سەرەتا لێوا دانریا وینەگە لە یەکیگ لە مەکتەوە هونەریەیل سەردەم روبێنز کیشیابوود وەی مدووە نرخەگە وە ١١ هەزار و ٥٠٠ دۆلار مەزەنەکریا.
جان پیێر ئۆسێنات وە ڕۆژنامەی ئەسۆشێتد پرێس راگەیانیە " راستەوخوەی هەست جیاواز و تایوەت ئەرا تابلۆگە داشتم گشت تەقەلایگ دام تا رەسەنایەتیەگەی بچەسپنم".
دیاریکرد " لە کۆتایی توەنستیمن لەری روبێنیانۆم رەسەنایەتی تابلۆگە پشتڕاس بکەن.
خانەی زیایکردن ئۆسێنات راگەیان " ڕەسەنایەتی و سەرچەوەی تابلۆگە دویای شیکار زانستی پیشتراسکریاس، وشکنین هویرد چینەیل رەنگەگە نەک تەنیا رەنگ ، سیا و چەرمگ و سوور دەریخستیە، بەڵکم رەنگ کەو و سەوزیش لەناوی دەرخسیە کە ڕوبێنز وە جویریگ باو ئەرا وێناکردن پووس ئایەم وەکاریهاوردیە"