بڕیگ لە کەلوپەل ئەنتیک میسی وە بڕ خەیاڵییگ فروشێد
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
بڕیگ لە کەوووپەل ئەنتیک تایوەت وە میسی خریانە بازاڕ و نرخیان وەشیوەی خەیاڵی بەرزەوبوی.
وەپای رووژنامەی مۆندۆ دیپۆرتیڤۆ، جەهانی کەلوپەلە وەرزشییە دێرینەیل کە وە ئەنتیک ناسریانە رویداویگ نائاسایی وەخوەیان دینە سەرنج هاندەرەیل توپان وەلای خوەیان کیشانە.
سەرچەوەگە باس لەوەشکردیە بڕیگ لەو کەدوپەل و وینەیل میسی خریانەسە بازاڕ جویر ئەنتیگ کە تەمەنیان چوودەو ئەرا وەرجە بیس ساڵ.
جیباسە، ئەنتیکەیل مێسی خواست فرەیگ لەبانیانە بسینەیل نرخ زیاتر لە 30 هەزار یۆرۆ وەپیان دانە و رووژ لەدویای رووژ نرخەگە هالە بەرزەوبوین.