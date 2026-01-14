‏بڕیگ لە سوودەیل گوشت قاز

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏پسپۆریگ خوەراک باس لە گرنگی خواردن گوشت قاز کەێد کە لەش لە بڕیگ بیماری دویرخەێد و هووکاریگە ئەرا قایمکردن وەرگیری لەش.

‏کامەران رەسوڵ ژاژڵەی پسپۆڕ زانست خوەراک گرنگترین سوودەیل خواردن گوشت قاز وەیجویرە خسەروی:

‏١.قایمکردن کۆئەندام وەرگیری لەش، چوینکە دەوڵەمەنە وە زینک و مادە دژە ئۆکسانەیلتر.

‏٢. چارەسەر کەمی ئاسن و کەمخوینی و خوەپاراسن لێیان، وە مدوو رێژەی فرەیگ لە ئاسن و ڤیتامینB12پێکهاتی، کە ئەرا خڕۆکە سوورەیل خوین گرنگە.

‏٣. وەهێزکردن تەندروستی دڵ، چوینکە بڕ خاسیگ لە ئۆمێگا سێ و ئۆمێگا شەش هاناوی.

‏٤. وەهێزکردن و بنیاتنان ماسولکەیل لەش و ڕێگریکردن لە پویچەوبوین ماسیلچەیل و بەهێزکردن تەندروستی سوخان و جومگەیل.

‏٥. چارەسەر و خۆپاراستن له بێهێزی و شەکەتی وەردەوام.خ

‏٦. وەهێزکردن هویرمان و چالاککردن کۆئەندام مێشک و دەمار.

‏٧. خاستر کارکردن کۆئەندام هەرس.

