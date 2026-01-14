بڕیگ لە سوودەیل گوشت قاز
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
پسپۆریگ خوەراک باس لە گرنگی خواردن گوشت قاز کەێد کە لەش لە بڕیگ بیماری دویرخەێد و هووکاریگە ئەرا قایمکردن وەرگیری لەش.
کامەران رەسوڵ ژاژڵەی پسپۆڕ زانست خوەراک گرنگترین سوودەیل خواردن گوشت قاز وەیجویرە خسەروی:
١.قایمکردن کۆئەندام وەرگیری لەش، چوینکە دەوڵەمەنە وە زینک و مادە دژە ئۆکسانەیلتر.
٢. چارەسەر کەمی ئاسن و کەمخوینی و خوەپاراسن لێیان، وە مدوو رێژەی فرەیگ لە ئاسن و ڤیتامینB12پێکهاتی، کە ئەرا خڕۆکە سوورەیل خوین گرنگە.
٣. وەهێزکردن تەندروستی دڵ، چوینکە بڕ خاسیگ لە ئۆمێگا سێ و ئۆمێگا شەش هاناوی.
٤. وەهێزکردن و بنیاتنان ماسولکەیل لەش و ڕێگریکردن لە پویچەوبوین ماسیلچەیل و بەهێزکردن تەندروستی سوخان و جومگەیل.
٥. چارەسەر و خۆپاراستن له بێهێزی و شەکەتی وەردەوام.خ
٦. وەهێزکردن هویرمان و چالاککردن کۆئەندام مێشک و دەمار.
٧. خاستر کارکردن کۆئەندام هەرس.