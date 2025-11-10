بڕیگ لە سوودەیل جەرجیر
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
جەرجیر یەکیگە لە سەوزە وەناوبانگەیل دەولەمەنە وە ڤیتامینAو ڤیتامینCو ئاسن چەندین ڤیتامین و کانزای تر، چەندین سوود ئەلاجوی وە لەش بەخشێد.
لە باوەتیگ ماڵپەڕ "altibbi" باس لە دیاریترین سوودەیلی کەد وەیجویرە:
١. تەندروسی دەمارەیل و کارەیل کۆئەندام دەمار خاستر کەێد یەیش وە مدوو هەبوین رێژەی فرەیگ کالسیۆم لەناوی.
٢. تەندروسی دڵ خاستر کەێد، چونکە کارکەێد ئەرا کەمکردن ئاست کۆلیسترۆڵ لە لەش، هەمیش ئەگەر تویشهاتن وە بیماری جوراوجویرەیل دڵ کەمکەێد.
٣. تەندروسی سوخان خاستر کەێد و قایمی کەێد، رخداری پویکەوبوین سوخان کەمکەێد.
٤. هەوکردن پووس کەمکەێد چونکە ڤیتامین ئەی هاناوی کە پاڵپشت تەندروسی پووس کەێد، هەمیش خانەیل پووس مقیەت کەێد لە هەر زەردیگ کە لە ئەنجام ڕادیکاڵە ئازادەیل دروس بوود، وە یەیش بەرگری لە هەر هەوکردنیگ کەێد.
٥. یارمەتیدەرە لە چارەسەرکردن هەڵامەت و هەوکردن بۆری هەناسە هەمیش کارکەێد ئەرا دەرکردن بەڵغەم و چارەسەرکردن قوتە.