بەشیگ لە قسەی ناودیارەیل

شەفەق نیوزـ وەدویاچگن

هەمیشە سوود لە ئەزموون نەوەیل وەرین گریمن، وەلێ ئەوەگ وە نویسان و بەڵگە ئەرامان هیشتنەسە جی، ئەرامان خاسترە، و سوودی فرەترە، و ئەوانەگ نویسەرن بیگومان بایەسە ئەرا نویسانن یەک رستە، کتاویگ بخوەنن، لەیرا، چەن وتەیگ ئەرا کەسەیلیگ نویسەر و ناودیار لە جەهان:

‌1ـ ئایەم کە عاشق بوی قسەی رەنگین کەێد و جوان هویرەو کەێد باوجی جوان زندگی نیەکەێد.

( ئۆریانا فالاچی)

۲ـ مناڵ دڵخوەشیگش نەویمن تا بویشیمن خوەزگەمان وە مناڵی.

(محمود دەروێش)

۳ـ هویچ کەس ڕێز لەلید نیەگرێد تا پارەیگ فرە یا چەک نەیاشتوێ.

(پابلۆ ئسکۆبار)

‌‌‌٤- ئەگەر خواردن خاس بخوەی وەرزش بکەی واز لە سیگار بارێ ئەوە وەە تەندروسی خاسیگ مرێ.

(ئەلپاچینۆ)

٥ـ هەنای دید پیاییگ دەر ماشینەگە ئەرا ژنەگەی واز کرد ئەوە بزان یا ماشینەگەی نووە یا ژنەگەی.

(جۆرج بێرناردشۆ)

٦-خێزانەگەد تاکە چشتە تا کۆتایی ئەراد مینێد، وە فرەی پەیوەنیەیلتر نەخەڵتیە.

"نجيب محفوظ"

٧.بیدەنگی هەمیشە مانای رازی بوین نییە، فرەجار ئەوپەڕ نائومێدیە لە ئاست هەست کەسەیل وەرانوەر. (میشێل فۆگۆ).

٨. زندگی فرە خوەشە ئەگەر مەردم بیلنەد. (چارلی چاپلن).

٩. خوسە فرە گرفت دروسکردیە لە جەهان باوجی تا ئیسە هویچ گرفتیگ چارەسەر نەکردیە. (مایا ئەنگیلۆ).

١٠. قورسترین هویرەوکردن ئەوس هویر کەسایەتی و دڵ و خەنینەیل جاراند بکەید. ( ویلیام شکیسپیر).

١١. هەمیشە چەوەڕێ پەلامار لەو کەسەیلە بکە خاسی فرەیگ ئەرایان کردیدە. (جی گیڤارا).