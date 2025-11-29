بەختەوەری لە نوڕین ئاڵفرد هیچکاک
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
کاک هیچکاک؛ تاریف ئیوە لە بەختەوەری چەس ؟
ئاڵفرد هیچکاک : شاتێ بەختەوەری وە ناو خودزانیاری بوو، یەگ تەوانایی و بەهرەی ک دێری بناسی و بتویەنی خوەد وە ناو رێگەی سەرکەفتن بوینی و کاری بکەی کە زەمان وە فایدەی تو رەی بوو نەگ وە زەرەدد.
یا یەگ هەڵەیل خوەد بزانی و تەقەلا بکەی لە لیان وانە بگری و دی دجارەیانا نەکەی، یەگ لە ئایمەیل هۊچە بن نەۊ و درووزن ژیایند لام بیەی و وەقەیر ئایمەیل بێخەوش و ڕاسکانی بزانی.
یەگ دەرۊن خوەد پاک و بێخەوشا بکەیدو وەفکر چشتەیل خاس و درس بۊد.
خودزانیاری شاتێ گەورا ترین نعمەت ژیاینە .
هەڵگەردان سادق جەلیلیان