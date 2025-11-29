‏بەختەوەری لە نوڕین ئاڵفرد هیچکاک

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏کاک هیچکاک؛ تاریف ئیوە لە بەختەوەری چەس ؟

‏ئاڵفرد هیچکاک : شاتێ بەختەوەری وە ناو خودزانیاری بوو، یەگ تەوانایی و بەهرەی ک دێری بناسی و بتویەنی خوەد وە ناو رێگەی سەرکەفتن بوینی و کاری بکەی کە زەمان وە فایدەی تو رەی بوو نەگ وە زەرەدد.

‏یا یەگ هەڵەیل خوەد بزانی و تەقەلا بکەی لە لیان وانە بگری و دی دجارەیانا نەکەی، یەگ لە ئایمەیل هۊچە بن نەۊ و درووزن ژیایند لام بیەی و وەقەیر ئایمەیل بێخەوش و ڕاسکانی بزانی.

‏یەگ دەرۊن خوەد پاک و بێخەوشا بکەیدو وەفکر چشتەیل خاس و درس بۊد.

‏خودزانیاری شاتێ گەورا ترین نعمەت ژیاینە .

‏

‏هەڵگەردان سادق جەلیلیان

‏

‏

‏