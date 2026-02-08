‏بتکۆین وە کەمتر لە 70 هەزار دۆلار مامەلە وەپی کرێد

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏پویل دیجیتاڵی بیتکۆین، ئمڕوو یەکشەممە، داوەزیان وەخوەی دی و وە کەمتر لە 70 هەزار دۆلار مامەڵە وەپی کرێد.

‏دویەکە شەممە، توەنست بەشیگ لە زەردەیل هەفتەی گوزەشتە قەرەبوو بکەێد و بچێدە بان 70 هەزار دۆلار، باوجی ئمڕوو وزەگەی لەدەسدا نزیکەی 1000 دۆلار داوەزیایە و وە 69 هەزار و 200 دۆلار مامەڵە وەپی کرێد.

‏جیباسە، نرخ بیتکۆین لە چەن رووژ وەرین داوەزی ئەرا کەمتر لە 61 هەزار دۆلار، وەپای شرۆڤەکارەیل هووکار داوەزیان نرخ بیتکۆین و پویلەیل دیجیتاڵی ترەک ئەرا مەزەنەیل بان کەمبوین نەختینەس لە بازاڕەیل گلەوخوەێد.

