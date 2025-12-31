ئەڕا چە وەرد خوەدەو قسیە کەید؟

شەفەق نيوز- وەدویاچگن

زانایەیل پسپۆڕ باس کەسەیلیگ کەن کە جاروبار وەگەرد خوەیانەو قسیە کەن، فرەجار وەختیگ ئەو کەسە تەنیا بوود، کە ئەویشم ئەوە نشانەیگ نییە ئەرا بڕیان پەیوەندی وەرد راسیەگەو، وەلێ بەشیگە سەرەکی لە رێکخستن هویرکردن و سووز و کردەوەیل لەلای مەغز.

وەگورەی زانایەیل، ئی قسیەکردنە شایەت ئاشکرای شیوەی هویرکردن و رەفتار وەگەرد ژاوەژاو بکەێد و چوین تەکانیگ وەخوەمان بەیمن وەرەو نووا، و هەرلە گاری لوبيان ودانيال سوينگلی دوو پسپۆڕ دەروینناسی ئویشن ئەو کەسەیلە کە هەمیشە ناو چشتیگ تیارن کە مینەی کەن، جویر (کلیل، کلیل، کلیل) لەناو سوپەر مارکێت، زویترەک پەیای کەن.

وتنیش: وتن چشتەگە هەبێ مینەکردن لەناو مەغز تیژەو کەێد.

وتنیش: قسیەکردن کەسیگ وەرد خوەیەو، فرەجار جویر کیبۆرد مەغز کار کەێد، کە دەسمیەتی دەێد تا ئەو چشتەیلە دیاری بکەێد کە ئیرنگە لەلای گرنگە، وتنیش: زاڕوویەیل هەمیشە وەگەرد خوەیانەو قسیە کەن، کە زانیایەیل وەپی ئویشن (قسیەی تایبەت)، وەلێ وەگەرد رووزگارەو، ئی قسیەکردنە چوودە ناوەو، و جویر دەنگ بیدەنگیگ لەناو سەرمان مینێد.

وتنیش: شیوەی ئەو قسەکردنە گرنگە، کە ئەگەر پرسیار بوود، جویر (ئایا ئی کارە وەپیم کریەێد؟) لە جیای ئەوە کە بویشێد (توانم ئی کارە بکەم) هویرکردنیگ قویلترەک و ئامادەیی خاسترەک دروس کەێد، کە یەیش رەسێدە تەقەلایگ فرەتر.

دیاری کەن کە قسیەکردن ناو مەغز پەیوەندی وە هوشیاری دیرێد، نە تاوانای نووڕین هویر و مدوو و خووەیلە.

ئیسان كرۆس مامووستای زانست دەروینناسی لە زانکۆی میشیگان ئویشێد: قسیەکردن وەرد خوەمانەو تاوانیگ بەرزە گشتمان دیریمنەی، و خاستر کار کەێد ئەگەر وەگەرد کارەیلیگ ترەک تیکەڵای بکەیمن، جویر نویسانن ئەو قسەیلە.