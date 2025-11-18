ئەڕا ئەڵمانیایەیل ئویشن خاسترین نان دیریمن و لە چە هاوشیوەی کوردن؟

شەفەق نیوز- وەشوینکەفتن

بیگومان فەرەنسیەیل فرە دووس نان دیرن، وەلێ دیارە خاسترین نان لە جیهان لە فەرەنسا نییە.

ئەڵمانیەیل ئویشن؛ ئیمە خاسترین نان دیریمن، کە ئەڵمانیا فرەترین جویر نان دیرن لە جیهان، کە وەگورەی لیست نان پەیمانگەی ئەڵمانی، زیاتر لە 3,200 جویر نان دیرن کە وە فەرمی توومار کریاس، و کەلتور نان ئەڵمانیا لەناو میراتی یونیسکۆ لە ساڵ 2015 توومار کریاس.

ئەو نانەیلە دەسەواژەیگ لە زوان ئەڵمانی ئەرای نریاس کە واتەگەی بوودە (کار) Broterwerb، جویر خوەراک سەرەکی کە کار ئەرای کریەێد، جویر کوردەیل خوەمان وەختیگ چوودە کار ئویشێد: تا تیکەنان مناڵەیلی درارێد.

نان لە ئەڵمانیا خوەراک سەرەکیە لە گشت تاقیگ، و لە وەخت هچانیش هەر وەپی ئویشن (هچان نان) Pausenbrot، و لە تاق شام وەپی ئویشن (نان شەو) Abendbrot، هەمیش جویر کوردەیل خوەمان کە لە گشت تاقە خواردنیگ هەر ئویشن نان خوەیمن.

ئەڵمانیەیل و چشتیگ کە زوی لە بازاڕ بفرووشیەێد ئویشن: جویر نان فرووشیا، ئیمەی کورد وەیجویرە چشتەیلیگ ئویشمن؛ جویر گوڵ!.

دەزگای پۆست ئەڵمانیا پولیگ فەرمی دەرکرد دروشم کەلتور نان ئەڵمانیا هەڵگرێد، و لە ساڵ 2018 خستەی فرووشتن.