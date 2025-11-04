‏پیاییگ لەوەر هەڵەی بویچگیگ بوودە خاوەن 500 هەزار دۆلار

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏پیایگ لە ویلایەت ئۆهایۆ وە مدوو هەڵەی بویچگیگ بویە خاوەن بڕ پویل 500 هەزار دۆلار.

‏وەپای یونایتد پرێس ئینتەرناشناڵ، سەرەتا پیاگە بویەسە بەرەندەی 50 دۆلار چگەس ئەرا سەردانکردن دوکانەگە باوجی وەرد رەسینی ئەرای دەرکەفێد بلیتەگە لەماڵ وەجی هیشتیە، پیاگە لەجیاتی ئەوەگ گلەوبخوەد بڕیاردەێد هوخت لەدەس نەدەید و بلیت ترەک ئەرا تیروپشکەکە بسینێد.

‏هنای لەناو ماشین بلیتە نووەگە وشکنێد ئەلاجوی تێد ئەرای دەرکەفێد بویەسە خاوەن بەرەندەی خەلات وە بڕ 500 هەزار دۆلار.

‏لە دیداریگ وەرد دەزگاگە باس لەوە کردیە پلان دیرێد وە خەڵاەتەگە پویل قەرز ماڵەگەی بدەێد وەرد سەنین ماشین نوویگ وەگەرد کەمکردن بڕ وەخت کارکردنی تا زیاتر وەخت وەرد خێزانەگەی وەسەر بوەێد.

‏