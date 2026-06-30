ئایفۆن 18 پرۆ نزیکەو بوود.. نرخ چەوەڕیکریاگ و وادەی خستنەڕۊ

شەفەق نیوز - وەشوینکەفتن

کۆمپانیای ئەپڵ ئامادەکاری کەێد ئەرا ئاشکراکردن زنجیرەی ئایفۆن 18 پرۆ لە ماوەی رۊداوە ساڵانە چەوەڕیکریایەگەی لە ئەیلول / سێپتەمبەر 2026، لە ناوڕاس مەزەنەیل وە بەرزەوبۊن نرخەیل و پیشکەشکردن خاسەوکردنەیل گەورایگ لە کار و زیرەکی دەسکرد و کامێرا، وەبی ئاڵشتکارییەیل بنەڕەتی لە دیزاین دەیشتەکی.

وەپای دزەپیکردنەیل و راپۆرتە نووەیل، چەوەڕی کریەێد ئەپڵ کۆنگرە ساڵانەگەی لە ماوەی هەفتەی دویەم لە ئەیلول/ سێپتەمبەر بوەسێد، وەگەرد مەزەنەیل وە ئەوەگ رۊداوەگە لە رووژ 9 ئەیلول ئەنجام بگرێد، کە نزیکترین وادەس وەپای خشتەی هەمیشەیی کۆمپانیاگە لە خستنەڕۊ مۆبایلەیل ئایفۆن نوو، و راپۆرتەیل باس ئەگەر ئاشکراکردن یەکەمین مۆبایل ئایفۆن چەمیاگ لەلایەن کۆمپانیاگەو کەن.

چەوەیل وەرەو نرخە چەوەڕیکریاگەیل زیاتر لە تایبەتمەندییەیل خوەی چن، دۊای ئەوەگ ئەپڵ وە کردار نرخ شمارەیگ لە ئامێرەیل ماک و ئایپاد بەرزەو کرد لەوەر بەرزەوبۊن خەرج دروسکردنە ئەلکترۆنییەیل، وە تایبەت پارچەیل هۊرمان، و شیەوکەرەیل چەوەڕی کەن نرخ iPhone 18 Pro وە نزیکەی 200 دۆلار بەرزەو بوود لە وەراورد وەگەرد نەوەی وەرین، تا لە 1249 تا 1299 دۆلار لە بازاڕ ئەمریکی دەس وەپی بکەێد، لە وەختیگ شایەت نرخ iPhone 18 Pro Max لە 1349 تا 1399 دۆلار دەس وەپی بکەێد.

و لە دیارترین بەرزەوکردنە چەوەڕیکریاگەیل پشت بەسانە وە چپس A20 Pro نوو دروسکریاگ وە تەکنەلۆژیای 2 نانۆمەتر لە کۆمپانیای TSMC، و چەوەڕی کریەێد چپسە نووەگە کاری گورجتر و توانایگ بەرزتر لە وەکارهاوردن وزە بیاشتوود، و خاسەوکردنەیل وەرچەویگ لە کارپیکردن بەرنامەیل زیرەکی دەسکرد و بازیەیل دابین بکەێد، هەرلیوا دزەپیکردنەیل نشان دەن کە مۆبایلەگە وەگەرد هۊرمان هەڕەمەکی رەسێدە 12 گێگابایت وەگەرد سیستەم کارپیکردن iOS 27 تیەێد.

هەرلیوا، ئەپڵ وەردەوامە لە خەسەوکردن توانایەیل سەکوو Apple Intelligence، کە چەوەڕی کریەێد iPhone 18 Pro وەشانیگ زیرەکتر لە دەسمیەتی دەنگی Siri پیشکەش بکەێد، وەگەرد فامستنیگ قۊڵتر ئەرا شیوەی کەسی وەکارهاور و خاسەوکردنەیل لە کارلیککردن وەگەرد ناوەڕۆک نشاندریاگ لەبان شاشەگە، هەرلیوا چەوەڕی کریەێد مۆبایلەگە مۆدێم C2 نوو لە ئەپڵ وەرگرێد ئەرا خاسەوکردن پەیوەندی و توانای وەکارهاوردن وزە و هاتێ خەسەوکردن خزمەتگوزارییەیل پەیوەندی لەڕی مانگە دەسکردەیلە.

وەگەرد وەردەوامبۊن سیستەم کامێرا پشتینە سیانییەیل وە هۊردی 48 مێگاپیکسڵ، باوجی راپۆرتەیل باس زیایکردن هاوینەیگ کونادار میکانیکی ئاڵشتکاری ئەرا هەستەوەر سەرەکییەگە کەن، ئەوەگ وە زەکارهاور کۆنترۆڵیگ خاستر دەێد لە بڕ ئەو رۊشناییە کە چوودە ناو کامێراگە، و چەوەڕییش کریەێد هەستەوەریگ وینەگردن نوو خاسەوکریاگ، و هاوێنەی نزیکەوکردن رووشنتریگ، و کامیرایگ وەرین وە هۊردی بەرزتریگ پیشکەش بکرێد، ئەوەگ رەنگ دەێدەو لەبان کوالێتی وینە شەوانەیل و وینەیل پۆرترەیت و توانایەیل گەوراەوکردن.

و دیار نییە ئەپڵ پیلان دانەێد ئەرا دووارە دیزاینکردنیگ گشتگیر ئەرا مۆبایلەگە ئی ساڵە، باوجی دزەپیکردنەیل قسە لەباوەت کەمەوکردن قەوارەی Dynamic Island کەن لەڕی خشتن بڕیگ لە پیکهاوردەیل Face ID لە ژیر شاشەگە، هەرلیوا کۆمپانیاگە وەردەوام بوود لە وەکارهاوردن شاشەیل LTPO+ کە کاراترن لە وەکارهاوردن وزە، وەگەرد هیشتن پێوەرەیل شاشەی ئیسە، کە 6.3 ئینجە ئەرا چاپ Pro و 6.9 ئینجە ئەرا چاپ Pro Max.

و دزەپیکردنەیل نشان دەن کە رەنگیگ نوو وەناو Dark Cherry خریەێدە بغزغڕ تا بوودە رەنگ سەرەکی ئەرا زنجیرە نووەگە، وەگەرد رەنگەیل ترەک کە کەو کاڵ و بوور و نوقرەیی گرێدە خوەی، و چەوەڕییش کریەێد تەمەن پاتری خاسەو بوود وە سای توانای چارەسەرکەر A20 Pro، وەگەرد ئەگەر وەرگردن چاپ Pro Max وە پاترییگ گەوراتر لە نەوەی وەرین.