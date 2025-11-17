ئاگر کۆتایی وە ژیان خانمیگ ئاژەڵدووس تیارێد وەگەرد 30 گلە لە پشیەیلی لە تورکیا
شەفەق نیوز ـ ئەنقەرە
خانمە شولا تشوریکچی (52 ساڵ)، ئمڕوو دووشەممە، لەناو ماڵیان زەخمداربوی لە کویچەی میرمیرلی لە ناوچەی مینیمن لە ئیزمیر، وەگەرد 30 گلە پشی کە ئیوەتیان کرد، تا ئیسە هیزگردن ئاگرەگە دیارنییە.
وەپای رووژنامەی "الزمان التركية، "ئاگر لە ماڵیگ یەک نهۆمی دەسکردیە وە هیزگردن و هیشتیە هاوسایەیل قێ دەسوەجی دەسڵاتدارەیل خەوەردار بکەن لە ئاگرەگە".
وتیش؛ "تیمەیل ککپەوکردن رەسینەس شوینەگه و دەسوەجی کۆنترۆل ئاگرەگە کردنە، باوجی وشکنینەگە کارەساتبار بوی وە مردن تشوریکچی ناودیار وە ئاژەڵدۆستی فرەیگ وەگەرد گشت 30 پشیەیلی".
تشوريكجي وە تەنیا زندگی کرد، تەرمەگەی ئەرا شیکاری پزیشک دادوەری کلکریا لە ئیزمیر لێکۆڵینەوە لە هووکار رویداوەگە وەردەوامە.