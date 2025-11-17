‏ئاگر کۆتایی وە ژیان خانمیگ ئاژەڵدووس تیارێد وەگەرد 30 گلە لە پشیەیلی لە تورکیا

‏ئاگر کۆتایی وە ژیان خانمیگ ئاژەڵدووس تیارێد وەگەرد 30 گلە لە پشیەیلی لە تورکیا
2025-11-17T09:47:07+00:00

‏شەفەق نیوز ـ ئەنقەرە

‏خانمە شولا تشوریکچی  (52 ساڵ)، ئمڕوو دووشەممە، لەناو ماڵیان زەخمداربوی لە کویچەی میرمیرلی لە ناوچەی مینیمن لە ئیزمیر، وەگەرد 30 گلە پشی کە ئیوەتیان کرد، تا ئیسە هیزگردن ئاگرەگە دیارنییە.

‏وەپای رووژنامەی  "الزمان التركية، "ئاگر لە ماڵیگ یەک نهۆمی دەسکردیە وە هیزگردن و هیشتیە هاوسایەیل قێ دەسوەجی دەسڵاتدارەیل خەوەردار بکەن لە ئاگرەگە".

‏وتیش؛ "تیمەیل ککپەوکردن رەسینەس شوینەگه و دەسوەجی کۆنترۆل ئاگرەگە کردنە، باوجی وشکنینەگە کارەساتبار بوی وە مردن تشوریکچی ناودیار وە ئاژەڵدۆستی فرەیگ وەگەرد گشت 30 پشیەیلی".

‏ تشوريكجي وە تەنیا زندگی کرد، تەرمەگەی ئەرا شیکاری پزیشک دادوەری کلکریا لە ئیزمیر  لێکۆڵینەوە لە هووکار رویداوەگە وەردەوامە.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon