پیایگ روسی دویای نووشین وزەبەخش ئاز ریکردن لەدەسدەێد
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
پیایگ تەمەن 22 ساڵ وەناو ئارتێم خەڵک شار سانت پترسبۆرگی رووسیا، دویای ئەوەگ تویش ئالوودەبوین تونیگ نوشینەیل وزەبەخش هاتگە، توانای ریکردن لەدەسدایە.
ئارتێم لە رووژیگ وە یەک دانە دەس وەپیکرد باوجی کەمکەم زیایکردیە ئەرا ٣-٥ گلە وە گەیەی چوڵ سەرەتا وە مدوو ژانە زگ و ئەلاوردن و زگچین لە خەسخانە خەفاننەسێ و تویش هەوکردن پەنکریاس هاتگە، باوجی پسایەگە وەردەوام دوارەو بویە.
دویای کیسیگ لە پەنکریاسی دروس بوود و لە وەخت سێیەم جار تویش ژەهراوین سەرتاسەربوود لەلەشی، کە وە مدوویەو قولەیلی گڵووڵە بوون.
ئیرنگە ها لە قۆناغ چارەسەرکردن وەو هیوا جاریگ ترەک دوارە بتوەنێد وەبان قولەیل خوەی بوسێد.