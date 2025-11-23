‏پیایگ روسی دویای نووشین وزەبەخش ئاز ریکردن لەدەسدەێد

2025-11-23T12:27:28+00:00

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏پیایگ تەمەن 22 ساڵ وەناو  ئارتێم خەڵک شار سانت پترسبۆرگی رووسیا، دویای ئەوەگ تویش ئالوودەبوین تونیگ نوشینەیل وزەبەخش هاتگە، توانای ریکردن لەدەسدایە.

‏ئارتێم لە رووژیگ وە یەک دانە دەس وەپیکرد باوجی کەمکەم زیایکردیە ئەرا   ٣-٥ گلە وە گەیەی چوڵ سەرەتا وە مدوو  ژانە زگ و  ئەلاوردن و زگچین لە خەسخانە خەفاننەسێ و تویش هەوکردن پەنکریاس هاتگە، باوجی پسایەگە وەردەوام دوارەو بویە.

‏ دویای کیسیگ لە پەنکریاسی دروس بوود و لە وەخت سێیەم جار تویش ژەهراوین سەرتاسەربوود لەلەشی، کە وە مدوویەو قولەیلی گڵووڵە بوون.

‏ ئیرنگە ها لە قۆناغ چارەسەرکردن وەو هیوا جاریگ ترەک دوارە بتوەنێد وەبان قولەیل خوەی بوسێد.

