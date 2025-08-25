پەیاکردن مروارییگ وە سەنگبوی تەمەن 100 ملیۆن ساڵ لە ئۆسترالیا

شەفەق نیوز ــ وەدویاچگن

دەزگا راگەیانن ئوسترالیا، پەیاکردن مروارییگ وە سەنگ بوی تەمەن 100 ملیۆن ساڵی لە ولایەت کوینزلاند راگەان.

وەپای کەناڵ "ئەی بی سی" گەشتیاریگ مروارییگ وە تیرەی 2 سانتیم لەناوچەی ریتشموند ناسریاگ وە باکتشافاتها ئاسەواری پەیاکرد، لە وەخت کارەیل هەڵکەنین لە مۆزەخانەی کرۆنۆساورس، کە خوەیبەخشانە بەشدار کەن ئەرا مینەکردن وەدویای وە سەنگبویەیل.

وەپای قسەی پرۆفیسۆر گریگوری لە زانکۆیکوینزلاند،

شوێنەوارەگە لە ساڵ ٢٠١٩ پەیاکریاس ماوەی دوو ساڵ لێکۆڵینەوە لەبانی کریاس و پشتراسکریاس "بەهای زانستی باوەڕ وەپینەکریایگ دیرێد".

دیاریکرد، " مروارییەگە لە ناو کەووڵ سەدەفیگ گەپ Inoceramus دروس بویە کە لە دەریای ناوخوەیی ئیرۆمانگا زندگی کردیە، ١٠٠ ملیۆن ساڵ وەرجە ئیسە زەوی ئوسترالیای مۆدێرن پوشیە، وە مدوو پێکهاتە کانزاییەگەی هویچ ئاڵشتبوین وەرچەویگ وەبانی نەهاتییە.

وتیش، "ئیە سێیەم مرواری وەرجە مێژووە لە ئوسترالیا پەیابکرێد، باوجی یەکەم جارە وەی قەبارە بوود".