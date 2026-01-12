پەیاکردن ماددەی نوویگ وە توانای پۆڵا و سووکی ئیسفەنج

شەفەق نيوز- وەشوینکەفتن

تیمیگ توێژینەوە لە کۆلێژ ئەندازیاری زانکۆ تۆرۆنتۆ شیوەی نوویگ لە "ماددە ئەندازیارییە نانۆئەستنتیکییەیل" دروس کردن کە دوو تایبەتمەنی وە دەگمەن تیکەڵ کەن: کە وەگورەی پۆڵا کاربۆنی و سووکی جویر ستایرۆفۆم.

پۆڵا کاربۆنی لە ئالووی ئاسن-کاربۆن دروس کریاس، زیایبوبن ریژەی کاربۆن هیلێد پۆڵا قایمتر و رەقتر بوود، وەرانوەر ستایرۆفۆم ناویگ باوە لە مارکەی فۆم پلاستیکی فرە سووکە، فرەجار لە پۆلیستێرین فراوانکریای دروسکریاس، هەر ئەراوە سووکترە لە ئیسفەنج.

توێژەرەیل تویش سەختییگ هاتن چوینکە پێکهاتە تەقلیدییەیل تووڕ نانۆ گووشەی تیژ و یەکتربڕین دیرن.

وەپەی توێژینەوەگە کە لە گۆڤار ئەدڤانسد ماتریاڵز بڵاو کریاسر لەجیای ئەوە پشت وە ماددەیگ کیمیایی قایمتر بوەسن، توێژەرەیل پێکهاتەی ناوین ماددە نووەیل جویر تووریگ سێ رەهەندی لە ئاست نانۆ دیزاین کردنە، یەیش هیشت کارایی بەرزیگ داشتوود لە هەڵگردن بار وە چەو کیشەگەی خوەی.

لەی چوارچیوە توێژەرەیل تویش گیچەڵیگ هاتن: شیوەی تووڕ ئاسایی نانۆ گووشەی تیژ و بڕین سەخت دیرێدر کە زوور دروس کەێد کە توەنێد بوودە مدوو شکیانی.

لێرا کە ئەلگۆریتمەیل فێربوینی ئامێر هاتنە ناوەو ئەرا چارەسەرکردن کێشەگە، توێژەرەیل ئەلگۆریتمیگ فرە ئامانج خاسترکردن باییزی وەکار هاوردن ئەرا تاقیکردن لە ئەندازەییە جیاوازەیل ھاوشیوەکردن، پەسەنکردن شیوەیل کە خاستر فشار بەشەو کەن و ریژەی هاز وە کیش زیای کەن.