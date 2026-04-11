پەیاکردن قەوریگ دێرین لە نزیک پاریس: نهێنییەیل لەناوچگن کۆمەڵگایگ لە ٣٠٠٠ ساڵ گوزەشتە ئاشکراکەێد

‏زانایەیل لە ری وشکنین بۆماوەیی (DNA) ئەرا پاشماوەی قەوریگ دێرین لە نزیک پاریس، ئەرایان دەرکەفتیە نزیکەی 3000 ساڵ گوزەشتە، دانیشتگەیل ئەو ناوچە وە شێوەیگ تەمومژاوی قڕیان کەفتیەس وەناویان و ئەرا ماوەی 200 ساڵ ئەو شوێنەیلە وە چووڵکریای مەننەسەو.

‏وەپەی ئەنجام وەشکینەیل، دویای ئەو ماوە، کۆمەڵە مرۆڤیگ تر کە هیچ پەیوەنی بۆماوەییگ وەگەرد دانیشتگە رەسەنەیل نەیاشتنە لەوە نیشتەجی بوینە، یەیش ئەوە چەسپنێد کە شوینئاڵشتکردن تەواو دیمۆگرافی رویدایە، نەک تەنیا کووچکردنیگ ئاسایی.

‏وەشکینە ژینگەییەیل و وشکنینەیل دەنگە هەڵاڵەیل لە دەوروگەرد قەورەگە نیشان دەن کە زەوییە کشتوکاڵییەیل ئەرا ماوەیگ دریژ پشتگوش خریانە و دارستانەیل دووارە لە شوون کێڵگەیل سەوزبوینە، کە یەیش نیشانەیگ روشنە ئەرا نەمان چالاکی مرۆیی لەو سەردەمەدا.

‏زانایەیل لەوباوەڕەن بڵاوبوین بیماری کوشندەیل، ئاڵشتکاری توندەیل کەشوهەوا، یا تێکچگن هاوسەنگی کۆمەڵایەتی بوینەسە مدوو ئێ لەناوچگن گەورە کە هیشتیە کۆمەڵگایگ تەواو لەناو بچوود.

‏پەیاکردنەگ هۆشدارییگ وەهێزە لەسەر لاوازی مرۆڤایەتی بەرامبەر وە گۆڕانکارییەیل سروشت و دەرخەێد کە چوین بیماری و ژینگە توەنن وە یەکجاری مێژووی ناوچەیگ ئاڵشت بکەن و نەتەوەیگ بسڕنەو.