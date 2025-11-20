‏پەیاکردن شار کوەنیگ ئەرا سەردەم برۆنزیەیل لە کازاخستان گلەوخوەد

‏شەفەق نیوز ـ ئاستانە

‏تیمیگ لە شوینەوارناسەیل لە کۆلێژ لەندەن و زانکۆی "دورهام" و زانکۆی "تورایگێرۆف"ی کازاخستان، شار گەپیگ سەردەم بڕۆنزی لە باکوور خوەرهەڵات کازاخستان پەیاکردن.

‏شارەگە، کە وە سیمیارکا ناسریاس، کەفێدە نزیک چەم ئێرتێش. لە وەرین لێوا هویرەوکریا دانشتگەیل ئەو ناوچە لە سەردەم بڕۆنزی تەنیا لە نیشتەجیبوینەیل بویچگ زندگی کردنە یا کۆچەر بوین، وەبی هەبوین شارەیل گەپ، باوجی پەیاکدنەگە دەرخست نزیکەی ساڵ 1600 و.ز، شار ڕاستەقینە هەبویە کە شەقام و ماڵ و تەنانەت قەڵایگ دەورەدریاگ لەناوی بویە.

‏سیمیارکا ڕووبەر فراوانیگ داگیر کردبوی کە زیاتر لە سەد هێکتار بوی، واتە نزیکەی دوو سەد بازیگای توپان، مەردم لەماڵەیل فراوان زندگی کردنە کە وە درویژایی جادەیل دروسکریابوین، و شارەگە وە دیوارە خاکی بەرزەیل و خەندەق پارێزراو بوی. هەمیش کویچەیل جیاواز ئەرا چالاکییە جیاوازەیل گرێدەخوەی، و لەناوی ناوچەیگ پیشەسازی تەواو پەیاکریا کە کارگە و شوینکار تاوانەوە لەناوی بوی.

‏ توێژەیل دیارکردن، "دانشتگەیل تەنیا لە مس تاوانن شازەرا نەبوین، بەڵکم لە بەرهەمهاوردن برۆنز تێکڵا وە ستانیۆم (قصدیر) وە شێوەی پیشەسازی لێهاتوبوینە.

‏ژەیاکردنەگە وە گرنگ دانرێد چوینکە لە گوزەشتە لێوا هویرکریا بەرهەمهێنان لەجویرە لە ناوچەگە مەحالبوود لەوەر نەبوین مادەیل خاو، دەرکەفت پیشەوەر خۆجێیەیل تەنیا وە دراوردن کانزا لەکویەیل ئاڵتای نزیکەو نەوسیانە بەڵکم ستانیۆم لەری رێگایەیل بازرگانیەو کە لە ئاسیای ناوڕاسەو درویژەوبوین هاوردنەس".

‏

‏