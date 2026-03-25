پەیاکردن گەپترین گڕکان لە قویلایی زەریای هێمن
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
لە پەیاکردنیگ زانستی ناوازە و بیوینە، زانایەیل گڕکانیگ یەکجار گەپ لە ژیر ئاوەیل زەریای هێمن دەستنیشان کردنە کە وە گەپترین گڕکان تاق لە بان زەوی دانریەێد.
وەپای راپۆرتیگ لە ماڵپەڕ "daily galaxy"، ناو ئی گڕکانە "Tamu Massif"ە، ک نزیکەی 145 ملیۆن ساڵ وەرژە ئیسە دروس بویە، و لە ناوچەی "شاتسکی رایز" لە دووری 1000 میل لە خوەرهەڵات ژاپۆن هەڵکەفتیە.
قەوارەگەی ئەوەنە پان و فراوانە کە وەرژە یە زانایەیل وا مەزەنە کردن کە لە چەن گردیگ جیاواز دروس بویە، بەڵام توێژینەوە نوویەیل دەرخستنە کە گشتی یەک سیستەم گڕکانی یەکگرتگە.
ئی گڕکانە لە روی شێوەو جیاوازی فرەیگ دیرێد وەگەرد ئەو گڕکانەیلە کە ئایەم ناسێد؛ لێوارەیلی فرە تەختن و وە شیوەیگ یەکجار فراوان بڵاو بوینە.
رووبەرەگەی نزیکەی 120 هەزار میل چوارگوشەس، ک رەسێدە قەوارەی ویلایەت نیو مەکسیکۆ لە ئەمریکا. لووتکەی گڕکانەگە 6500 پا لە ژیر ئاست دەریا و بنکەگەی رەسێدە قویلایی 4 میل لە ناو زەریاگە.
دکتۆر ویلیام سەگەر، سەرۆک تیم توێژینەوەگە، دیاریکرد لیژی ئی گڕکانە ئەوەنە کەمە کە ئەگەر ئایەم لە بانی بووسێد، نیەتوەنێد هەس وە یە بکەێد لە کام لاوە چوود خوارەو.
گرنگی ئی پەیاکردنە لەوەس "تایمو ماسیف" لە روی قەوارە تەنیا وەگەرد گڕکان "ئۆڵیمپوس مۆنس" لە بان هەسارەی مەریخ بەراورد کریەێد، کە گەپترین گڕکان کۆمەڵەی خوەرە.