ئەڕا بڕیگ کەس نیەتوەنن هاوڕێ نزیک بیاشتوون؟
شەفەق نيوز- وەدویاچگن
وەپای توێژینەوەیل دەروینی ئەو کەسەیلە هاوڕێ نزیک نیەرن مەرج نییە کەسەیل گووشەگیریگ بوون یا ناپەسەن.
وەپای خەوەریگ ماڵپەڕ"siliconcanals"، فرەیگ لەو کەسەیلە لە مناڵیەو هووکارە بوینە نیشاندان هەستەیل و لاوازیەیلیان بوودە مدوو ژان ئەرایان، هەنای گەورە بوون لەو باوەڕەن دویرە پەرێزی لە مەردم سەلامەترین ریگەس.
وەپای تیۆر وابەسەیی، شیواز پەیوەنی ئیمە وەگەرد داڵگ و باوگمان لە مناڵی نەخشەی پەیوەندیەیلمان لە گەورەیی کیشێد.
ئەو مناڵەیلە لەلایەن داڵگ و باوگیان پشتگوش خریانە یا رەخنە لەلیان گیریاس هەنای داوای دەسمیەتی کردنە، هووکارەبوون پەنا ئەرا کەس نەوەن.
یەیش بوودە مدوو دروسبوین حالەت "خوەی بەسان ناچاری" واتە کەسەگە متمانە تەواو وەخوەی دیرێد باوجی متمانە وە کەسەیلتر نەیرێد.
نزیکەی 20٪ ئەو کەسەیلە خاوەن شیواز دوورەپەرێزن، لە مناڵی هووکارە کریانە وەهێزبوون هەستەیلیان سەرکفت نەکەن، هەنای گەورە بوون سیستەم دەمارگیریان نزیکەوبوین لە مەردم جویر رخداری دوینێد.