ئایا نان جویە ئەرا بیماری شەکرە خاسە؟
شەفەق نيوز- وەشوینکەفتن
پزیشکەیل مژار تەندروسی و خوەراک راگەیاننە جویە وەیەکیگ لە خاسترین گرنگترینجویرەل خوەراکدانرێد ئەرا ئەو کەسەیلە وە بیماری شەکرە ناڵن.
وەپای دویایین توێژینەوە زانستیەیل، جویە وەپای نزمی شەکرە لەناوی و دەوڵەمەنی وە ریشاڵ خوەراکی تایوەت جویر بێتا-گلوکان، بوودە مدوو یەواشکردن پرۆسەی مژین شەکر لە کۆئەندام هەرەس و نواگیری لە بازدان کتوپڕ و رخداری ئەنسۆلین کەێد لە دویای نانخواردن.
پزیشکەیل دیاریکردن، نمرەی پەیمانەی شەکر جویە لە ناوەین 25 بۆ 30 کە فرە نزمترە لە نان چەرمگ یەیش هیلێد خانەیل لەش تا چەن ساعەتیگ ئەرا ئەنسۆلین هەستیاری نیەکەێد.