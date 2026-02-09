‏ئایا گلوتین زەرد وە لەش رەسنێد؟

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏گلوتین ئەو جویرە پرۆتینەس کە لە گەنم و جویە هەس، کە مشتومڕ فرەیگ هەڵگرێد و چەن بۆچوین جیاوازیگ هابانی، فرەیگ لە سەرچەوەیل ئوشن، گشت کەسیگ توەنێد ئێ پرۆتینە بخوەد بیجگە لەو کەسەیلە بیماری گەنم دیرن، و بڕیگیش ئوشن ئێ پرۆتینە ئەرا فرەیگ مەردم زەرەد دیرێد.

‏وەپای خەوەریگ ماڵپەڕ "Health Shots"، دکتۆر ئالۆک چۆپرا باس لەوەگ کەێد گلوتین توەنێد بوودە مدوو هەوکردن لە ناوپویش ریخەڵوی و کاریگەری نەرێنی دروس بکەێد، لە دیارترین نیشانە ئاگادارکەرەوەیلی بریتین لە :

‏1. پەنام وەردەوام و غازات و دڵەکزە و قەبزی.

‏2. وەرگەنەگردن خوەراک جویر گەنم و شیرەمەنی و خا.

‏3. هەسکردن وە شەکەتی وەردەوام.

‏4.هەوکردن جومگەیل و ژان درویژخایەن.

‏5. زیایبوین کێش سەرەڕای پایەرس.

‏6. کەمەوبوین غودەی دەرەقی و ناهاوسەنگی هۆرمۆنەیل.