ئایا گلوتین زەرد وە لەش رەسنێد؟
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
گلوتین ئەو جویرە پرۆتینەس کە لە گەنم و جویە هەس، کە مشتومڕ فرەیگ هەڵگرێد و چەن بۆچوین جیاوازیگ هابانی، فرەیگ لە سەرچەوەیل ئوشن، گشت کەسیگ توەنێد ئێ پرۆتینە بخوەد بیجگە لەو کەسەیلە بیماری گەنم دیرن، و بڕیگیش ئوشن ئێ پرۆتینە ئەرا فرەیگ مەردم زەرەد دیرێد.
وەپای خەوەریگ ماڵپەڕ "Health Shots"، دکتۆر ئالۆک چۆپرا باس لەوەگ کەێد گلوتین توەنێد بوودە مدوو هەوکردن لە ناوپویش ریخەڵوی و کاریگەری نەرێنی دروس بکەێد، لە دیارترین نیشانە ئاگادارکەرەوەیلی بریتین لە :
1. پەنام وەردەوام و غازات و دڵەکزە و قەبزی.
2. وەرگەنەگردن خوەراک جویر گەنم و شیرەمەنی و خا.
3. هەسکردن وە شەکەتی وەردەوام.
4.هەوکردن جومگەیل و ژان درویژخایەن.
5. زیایبوین کێش سەرەڕای پایەرس.
6. کەمەوبوین غودەی دەرەقی و ناهاوسەنگی هۆرمۆنەیل.