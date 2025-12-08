ئایا سیر خواردن کۆلیسترۆڵ داوەزنێد؟
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
ئەوانەگ کۆلیسترۆڵیان بەرزە هەوەجە کەێد فرە ئاگاداربوون لە شێواز ژیانیان، چوینگە ئەگەر دانەوزێد بوودە مدوو دروسبوین گیچەڵەیل جویراوجویر جویر جەڵتەی دڵ.
وەپای قسەی پزیشکەیل، بیجگە لە خواردن دەرمان چەن ریگەیگ سروشتی هەس ئەرا داوەزانن ئاست کۆلیسترۆڵ.
لە ماڵپەڕ "timesnownews" بڵاوکریاس، پسپۆرەیل دیاریکەن خواردن سیر هاتێ ئاست کۆلیسترۆڵ بەد (LDL) کەمبکەێد وە مدوو ئەلیسین، هەرچەنە کاریگەرییەگەی سنووردارە و شوین دەرمان نیەگرێد.
سیر وەرگری لەش هازدارەو کەێد و دژە ئۆکسێنەر ئەرا لەش دابین کەێد، خاسترە رووژانە یەک تا دوو گلە بخورێد باوجی ئەوانەگ هەستیاری وە سیر دیرن یا دەرمان رووشنکردن خوین خوەن پرس وە پزیشک بکەن.