‏ئایا سیر خواردن کۆلیسترۆڵ داوەزنێد؟

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏ئەوانەگ کۆلیسترۆڵیان بەرزە هەوەجە کەێد فرە ئاگاداربوون لە شێواز ژیانیان، چوینگە ئەگەر دانەوزێد بوودە مدوو دروسبوین گیچەڵەیل جویراوجویر جویر جەڵتەی دڵ.

‏وەپای قسەی پزیشکەیل، بیجگە لە خواردن دەرمان چەن ریگەیگ سروشتی هەس ئەرا داوەزانن ئاست کۆلیسترۆڵ.

‏لە ماڵپەڕ "timesnownews" بڵاوکریاس، پسپۆرەیل دیاریکەن خواردن سیر هاتێ ئاست کۆلیسترۆڵ بەد (LDL) کەمبکەێد وە مدوو ئەلیسین، هەرچەنە کاریگەرییەگەی سنووردارە و شوین دەرمان نیەگرێد.

‏ سیر وەرگری لەش هازدارەو کەێد و دژە ئۆکسێنەر ئەرا لەش دابین کەێد، خاسترە رووژانە یەک تا دوو گلە بخورێد باوجی ئەوانەگ هەستیاری وە سیر دیرن یا دەرمان رووشنکردن خوین خوەن پرس وە پزیشک بکەن.

