ئایا زەیت زەیتون دەسمیەتیدەرە لە مقیەتیکردن تەندروسی دڵ؟
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
زەیت زەیتون وە چەوری تەندروس و دژە ئۆکسێنەر دەوڵەمەنە، کە دەسمیەتی کەمکردن هەوکردن و سنووردارکردن زەردەیل ئۆکسجین دەێد لە لەش.
وەلیفەتەیلی ئەرا دڵ و خوینبەرەیل:
وەپای توێژینەوەیل وەکارهاوردن رووژانە زەیت زەیتون رخداری تویشهاتن وە بیماری دڵ و خوینبەرەیل کەمکەێد.
خواردن نم کەمچگ لە رووژیگ رخداری تویشهاتن وە بیماری دڵ وە رێژەی 14% کەمکەێد.
ئەوانەگ زیاترین زەیت زەیتوون خوەن ئەگر مردنیان وە بیماریەیل دڵ 19% کەمترە.
وەلیفەتەیلی ئەرا پووس:
زەیت زەیتون وەلیفەت فرەیگ ئرا پووس دیرێد، چونکە
ترشە چەورییە گرنگەیل جویر ئۆمیگا 3، 6، و 9 هاناوی کە دەسمیەتی پتەوکردن بەربەست پارێزەر پووس دەن و شێدار هیلینێ، وە یەیش پووش وە گەشی مینێد.