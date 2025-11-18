‏ئایا زەیت زەیتون دەسمیەتیدەرە لە مقیەتیکردن تەندروسی دڵ؟

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏زەیت زەیتون وە چەوری تەندروس و دژە ئۆکسێنەر دەوڵەمەنە، کە دەسمیەتی کەمکردن هەوکردن و سنووردارکردن زەردەیل ئۆکسجین دەێد لە لەش.

‏ وەلیفەتەیلی ئەرا دڵ و خوینبەرەیل:

‏وەپای توێژینەوەیل وەکارهاوردن رووژانە زەیت زەیتون رخداری تویشهاتن وە بیماری دڵ و خوینبەرەیل کەمکەێد.

‏خواردن نم کەمچگ لە رووژیگ رخداری تویشهاتن وە بیماری دڵ وە رێژەی 14% کەمکەێد.

‏ئەوانەگ زیاترین زەیت زەیتوون خوەن ئەگر مردنیان وە بیماریەیل دڵ 19% کەمترە.

‏وەلیفەتەیلی ئەرا پووس:

‏زەیت زەیتون وەلیفەت فرەیگ ئرا پووس دیرێد، چونکە

‏ ترشە چەورییە گرنگەیل جویر ئۆمیگا 3، 6، و 9 هاناوی کە دەسمیەتی پتەوکردن بەربەست پارێزەر پووس دەن و شێدار هیلینێ، وە یەیش پووش وە گەشی مینێد.