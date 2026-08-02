ئایا بالوکە هەوەجە وە دکتۆر کەێد؟
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
بالوکە بریتیە ئەوزەڵکردن بی زەرەد پووس کە وە ڤایرۆس (HPV) دروسبوود.
وەپای خەوەریگ ماڵپەڕ"healthline"، فرەیگ لە بالوکەیل وە مدوو سیستەم وەرگیری قایم لەش لە دویای دوو ساڵ خوەیان لەناوچن، باوجی هاتێ لەری چارەسەر ناوماڵ یا رێکار پزیشکیچارەسەر بکریەن.
چارەسەرەیل ناو ماڵ پێکتێد لە وەکارهاوردن ترشە دەرمانەیل جویر سۆدیۆم یا ترش سالیسیلیک (Salicylic Acid) وە رێژەی 17٪ تا 40٪ کە هەوەجە کەێد وەرجە وەکارهاوردنی بالوکەگە لە ئاو گەرم دابنرێد تا نەرمەوبوود و پووسە مردگەگە بکەنرێد.
باوجی ئەگەر چارەسەر نەوی خاسترە سەردان پزیشک بکرێد تا چارەسەر پێویستی بکەێد.