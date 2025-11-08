‏ئایا چای یا قاوە سەرژان کەمەوکەێد؟

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏زانایەیل لە مێژەو ئەرایان دەرکەفتیە کافاین کاریلیگ وەرد چگن خوین و وەرگرەیل میشک کەێد.

‏توێژینەوەیگ لە گۆڤار "Headache & Pain" بڵاوکریاس، دیاریکەێد نوشین نزیکەی ١٠٠ تا ١٥٠ میلیگرام کافاین (نزیکەی هاوتای کوژ بویچگ قاوە) توەنێد دەسمیەتیدەر بوود لە کەمکردن سەرژان، دکتۆر عیماد ئیستامالیک، پزیشک دەمار لە کلینیک "کلیڤلاند" باس لەوە کەێد، "ئەرا نموونە ئەگەر شەقیقە داشتی، خوینبەرەیل مێشک فراوان بوون (یان زیاتر وازەوبوون)، خواردن بڕ گونجیایگ لە کافایین توەنێد خوێنبەرەیل تەنگەوبکەێد، وەی شیوە جویر بەرزەوکەرە خوینبەرەیل کارکەێد توەنێد وەشیوەی وەختانە ژانە سەر یا شەقیقە کەمبکەێد فرەجار پەیوەنی وە فراوانبوین خوینبەڕەیل دیرێد، مەرج نییە زیایچگن لە خواردن کافاین سوود بیاشتوود".

‏ دکتۆرەگە هۆشداری دەێد، "ئەگەر بڕ فرەیگ کافاین بخورێد بوودە مدوو حالەتیگ کە وە زیایچگن کافاین ناسرێد کە لە راسی ژانەگە بەدترەوکەێد لەجیای ئەوەگ کەمیبکەێد".

‏

‏