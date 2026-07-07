پایان هەشتەی کووتایی مۆندیال.. میسر لەڕوی ئەرجەنتین وسێد و سویسرا رۊوەڕۊی کۆڵۆمبیا بوود

شەفەق نیوز- وەدویاچگن

چەو دووسەیل تووپان، ئمڕوو سێشەممە، وەرەو کووتایی رکابەرییەیل هەشتەی جام جەهانی 2026 چوود، وە ئەنجامداین دوو بازی چەوەڕیکریاگ کە ناسنامەی دۊایین دوو هەڵوژاردە دیاری کەن کە گریەی سەرکەفتگەیل ئەرا چارەک کووتایی تەواو کەن.

لە یەکەم بازی، هەڵەژاردەی میسری لەبان زەوی یاریگای "مێرسیدس-بێنز" لە شار ئەتلانتای ئەمریکی، لە سەعات 7:00 ئیوارە وە وەخت مەککەی پیرووز وەرکەفێدە هەڵوژاردەی ئەرجەنتینی؛ لە رۊوەڕۊبۊنیگ کە لەڕییەوە "سەماکارەیل تانگۆ" تەقەلای دووپاتکردن پاڵاوتنیان ئەرا رکابەری لەبان نازناو جەهانیی دەن، لە وەختیگ "فیرعەونەیل" ئومید تەقانن سوپرایزیگ گەورە و رەسین وە قۆناغ چارەکی کووتایی ئەرا یەکەم جار لە میژوویان کەن.

لە بازی دۊیەم، هەردوگ هەڵوژاردەی سویسرا و کۆڵۆمبیا لەبان یاریگای "بی سی پلەیس" لە شار ڤانکۆڤەر کەنەدی، لە سەعات 11:00 ئیوارە وە وەخت مەککەی پیرووز یەکگرن، لە بازییگ کە هاوسەنگی زاڵە لەبانی ناوەین دوو هەڵوژاردە کە لە سەرەتای دەسکردن پاڵەوانیەتییەگەو ئاستەیل وەرچەویگ پیشکەش کردنە.

وەرجەیە هەڵوژاردەیل مەغریب، فەرەنسا، نەرویج، ئینگلتەرا، ئیسپانیا، و بەلجیکا شوینەیل خوەیان لە قۆناغ چارەکی کووتایی مسۆگەر کردنە، وە چەوەڕیکردن ئەوەگ بازیەیل ئمڕوو دەریخەن ئەرا داپووشین پەردە وە شیوەیگ فەرمی لەبان رکابەرییەیل ئی قۆناغە.