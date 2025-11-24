کامیراگەی پاپا فرانسیس وە 7.5 ملیۆن دۆلار فرووشیا
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
کامێرایگ پاپا فرانسیس لە زیادکردنیگ لە ڤیەنا وە بڕ هەفت ملیۆن و ٤٩٠ هەزار دۆلار فرووشیا و داهاتەگەی ئەرا دەزگای خێرخوازیی پاپای گوچکردگ بوی.
کۆمپانیای لایکا لە بەیاننامەیگ راگەیان، کامێراگە کە مۆدێل میکانیکی M-A یە و نرخ مەزەنەکریاگ وەرینی لە ناوەین ٦٩ تا ٨٠ هەزار دۆلار بویە.
ئیە سێیەم بەرزترین نرخە کە تا ئیرنگە ئەرا کامێرای براندە وەناوبانگەگەی ئەڵمانیا لە زیایکردنەیل دریاس، نموونەیگ ساڵ ١٩٢٣ کە لە مانگ حوزەیران ٢٠٢٢ وە ١٦.٥٩ ملیۆن دۆلار فروشیا، هەمیش نموونەیگ ترەک هەمان ساڵ لە مانگ حوزەیران ساڵ وەرین وە ٨.٣ ملیۆن دۆلار فرووشیا.