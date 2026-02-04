کارەسات.. نویسەرەیلیگ عەرەب پەنا وە زیرەکی دەسکرد بەن ئەرا دەرکردن رۆمان
شەفەق نيوز- قاهیرە
لە کاریگ کە وە کارەساتیگ باسی کریا، چالاکوانەیل رووشنهویری لە دویاترین خول پێشانگای کتاو ناودەوڵەتی قاهیرە، دەقیل رۆمان پەیا کردن کە وەتەواوی وە زیرەکی دەسکرد نویسیانە، کە نویسەرەیل دووارە خوەنستنیگ ئەرایان نەکردنە، تا ئەو کارەیلە چاپ بکەن و رینمایەیل زیرەکی دەسکرد هیمان لەناویان مەنیە لە شیوەی نویسانن کارەگە، کە وە رسواییگ رووشنهویری دریەێدە قەڵەم.
لەناو یەکیگ لەو ڕۆمانەیلە دیار دەێد کە بەرنامەی چات جی بی تی وەڵام ئەو کابرا دەێد کە داوای نویسانن دەقەگەی وە تەواوەتی لەلی کەێد، کە بەرنامەگە وەپی ئویشێد: سوپاس ئەرا ئاشکراکردن، ئەوەسا وەردەوام بووم لە چیرووک رویداوەیل پەیوەندی ناوەین (روح) وە (ئیياد) دویای کاڵین گوڵ وەگەرۆ مقیەتیکردن لە ئومیدیگ ئەرا پەیوەندی ناوەینیان.
ئەو ئەپڵەکەیشنە هەمیش ئویشێد: ئەوەسا رویداوەیل دویر کەفن لە گوزەشتە، و باس ئیرنگە و بانان کەن.
دویای ئەوە کە نویسەر رۆمان لە هویری چگ ئەو چشتەیلە بسڕێدەو، بەرنامەگە وەردەوام بوود لە باسکردن چیرووکەگە و ئویشێد: دویای کاڵین گوڵەیل لە باخچەی پشت ماڵەگە، رووژەیل وە یەواش رەد بویان.
ئەمیر ناجی خاوەن دەزگای چاپکردن "أقلام عربية" چوودە ژیر ئەو کارە، کە وت: جاروبار ئی کارەیلە بوود، وەلێ هیمان نەویەسە دیاردەی کارەساتبار، وتیش: لە بانان وەگەرد تیم کارکردن زیاتر کەفنە فتراق ئی چشتە تا زیایەو نەوود.
وتیش: ری هەس پەنا وە زیرەکی دەسکرد بوەی جویر ئامرازیگ ئەرا دەسمیەتی لە جیهان کتاو، لە دیزاین کەووڵ یا ئەڵگەردان، وە مەرجیگ ئەوە ئاشکرا بکریەێد، وەلێ خەڵەتانن خوەنەرەیل وە دەقیگ وە زیرەکی دەسکرد نویساس و جویر کار خوەی پیشکەشی بکەێ، ئی کارە نەپووڕیاس.