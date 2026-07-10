"کاریگەرییەیل کۆرۆنا".. شایەت دیەی چەو ئەرا چەن ساڵیگ لەدەس بیەی

شەفەق نیوز - چەودیاریکردن

ئمڕوو جومعە، زانایەیل وتن کە تۊشبۊن وە کۆڤید-19 شایەت بوودە هوکار کێشەیل لە نووڕستن، و دووپات ئەوە کردن کە یە کاریگەرییگ نووە و چوودە ناو لیست ئاڵووزییەیل دۊر مەودا ئەرا ڤایرۆسەگە.

لێکۆڵینەوەگە کە توێژەرەیل لە زانکۆی لینشۆپینگ سویدی سەرپەرشتیی کردن، نزیکەی 100 کەس لەخوەی گرد کە تۊش کۆڤید-19 بۊن و هەوەجە وە خەفتن لە خەسەخانە نەیاشتن، باوجی دەردەداری لە کێشەیل دیە کێشان کە ناوەین 3 مانگ و 3 ساڵ وەردەوام بۊن.

تۊشهاتگەیل باس دەردەدارییان لە بێیاری فرە، و هەستیاریی فرەیگ ئەرا رۊشنایی، و ژان تونیگ لە چەو، و سەختی لە وردی نووڕستن دیە کردن، تا رادەیگ کە بەشیگیان دی توانای خوەنستن دەقەیل نەیاشتن، ئەوەگ کە ریگیری لەلیان کرد لە وەردەوامبۊن لە خوەنستن یا کار.

جی باسە کە وەشکینە باوەیل ئەرا چەو هیچ گیچەڵیگ ئاشکرا نەکردن، ئەوەگ کە پزیشکەیل وە بی توانایی لە پیشکەشکردن دەسنیشانکردن یا شیەوکردن ئەرا نیشانەیل هیشتەو.

ئەرا چارەسەرکردن ئی باوەتە، تیمەگە ەەراورد شیوەی ئی بیمارەیلە وەگەرد بڕیگ کۆنترۆڵکریاگ لە 32 کەس کە ئەوانیش تۊش کۆڤید-19 بۊن کردن باوجی بی ئەوەگ کێشەیل دیە لەبانیان دەرکەفێد.

دۊاتر توێژەرەیل پەنا بردن وە دوو تاقیکردن پسپۆڕی، یەکەم ئاشکرای هەوکردن کویەنە و خراوەوبۊن لە فرمانەیل فرەیگ چەو کرد کە دەمارەیل مێشک کۆنترۆڵیان کەن، لە وەختیگ دۊەم، کە شیکاری پرۆتینەیل لە شلەی ئەسرەیل کرد، دەرکەفتن شیواز نائاسایی لە پرۆتینەیل رێکخەر ئەرا دەمارەیل و وەرگری نشان دا، کە چۊ ئەو بیماریەیل کۆڤید-19 سەخت و کوشندەسە.

پرۆفیسۆر نیل لاگالی، نویسەر سەرەکی لێکۆڵینەوەگە دیاری کرد، کە ئی تاقیکردنەوەیل پێشکەفتگە ئەوەگ ئاشکرا کردن کە وەشکینە ئاساییەیل لە دۊنینی شکست هاوردن، و دووپات کرد کە کێشەیل دیە لای تۊشهاتگەیل ئیسە دی شایەت شیەوکردن.

دەرکەفت کە زەرەدڕەسین دەمارەیل لەئەنجام ڤایرۆسەگە بۊە هوکار گیچەڵ لە فرمان گلارەی چەو، ئەوەگ کە هیشت ری وە چگن وەناو بڕ فرەتریگ لە هەوەجە لە رووشنایی بیەێد، و ئیەیش شیەوکردن ئەرا هەستیاری رووشنایی تون کەێد کە بیماریەگە داد لەلی کردن، و هەرلیوا سەرژان و سەختی خوەنستن و وردی نووڕستن کە وەگەردی هاتن، هەرچۊن پەیوەندی زەرەدڕەسین دەمارەیل وە دەرکەفتن چەوخێلی لای بەشیگیان دریا، لە وەختیگ هەردوگ چەوگە توانای خوەیان لەبان هەماهەنگی وەگەرد یەک لەدەس دەن.

توێژەرەیل ئومید دیرن کە ئەنجامەیلیان لەبان مەودایگ فراوانتر گشتی بکریاێد، وە داننان وە ئەوەگ لێکۆڵینەوەگەیان تەنیا نموونەیگ بۊچگ لە سویدەیەیل لەخوەی گردگەر و ئومید خوازن کە ئی پەیاکردنە بوودە هوکار وەرەونوابردن چارەسەرەیل کاریگەر، باوجی دان وەپی دەن کە ریەگە هێمان دۊرە ئەرا فامستن چۊنیەتی کەمەوکردن ئی دەردەداریی وەردەوامە.