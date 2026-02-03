چاخترین ژن لە جیهان گیان لەدەسدا
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
چاریتی پیەرس، كە وە چاخترین ژن جیهان ناسریاوێد لە تەمەن 50 ساڵی گیانیلەدەسدا.
چاریتی پیەرس، یەكیگ بوی لە ئاسارەیل پرۆگرام "My 600-lb Life"، دویای ئەوەگ تویش چەن بیمارییگ هاتوێد و تەندروستیی ناجیگیربوی، لە تەمەن 50 ساڵی گیان لەدەسدا.
پێرس كە نازناو "چاخترین ژن جیهان" داشت، كێشی نزیكەی 350 كیلۆگرام بوی، وە بەشداریكردن لە پرۆگرامیگ داوەزانن كێش، توەنست نزیكەی 200 كیلۆگرام لە كێشی کەمبکەێد.
لە ساڵ گوزەشتە ئەو خانمە تەندروستیی تێکچبوی، تویش پەنام لیمفەیل و گردەوبوین ئاو بوی لە سویەیلی، وەپای سەرچەوەیل نافەرمی هەر ئەوەیش مدوو مردنی بوی.