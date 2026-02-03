‏چاخترین ژن لە جیهان گیان لەدەسدا

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏چاریتی پیەرس، كە وە چاخترین ژن جیهان ناسریاوێد لە تەمەن 50 ساڵی گیانیلەدەسدا.

‏چاریتی پیەرس، یەكیگ بوی لە ئاسارەیل پرۆگرام "My 600-lb Life"، دویای ئەوەگ تویش چەن بیمارییگ هاتوێد و تەندروستیی ناجیگیربوی، لە تەمەن 50 ساڵی گیان لەدەسدا.

‏پێرس كە نازناو "چاخترین ژن جیهان" داشت، كێشی نزیكەی 350 كیلۆگرام بوی، وە بەشداریكردن لە پرۆگرامیگ داوەزانن كێش، توەنست نزیكەی 200 كیلۆگرام لە كێشی کەمبکەێد.

‏لە ساڵ گوزەشتە ئەو خانمە تەندروستیی تێکچبوی، تویش پەنام لیمفەیل و گردەوبوین ئاو بوی لە سویەیلی، وەپای سەرچەوەیل نافەرمی هەر ئەوەیش مدوو مردنی بوی.

‏