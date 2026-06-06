‏١٢ ئاب ٢٠٢٦ جیهان چەوەڕی دیاردەیگ دەگمەن خوەرگیریان تەواو کەێد

شەفەق نيوز- وەشوینکەفتن

‏بڕیارە لە 12ی ئاب 2026، دیاردەیگ دەگمەن خوەرگیریان روی بدەێد، کە یەکەمین دیاردەی لەو جویرە لە ساڵ 2015 لە بەشیگ فراوان ئەوروپا دوینریا.

‏ لەی خوەرگیریانە مانگ راستەوخوەیکەفێدە ناوەین زەوی و خوەر، بوودە مدوو تاریکبوین ئاسمان ئەرا ماوەی زیاتر لە دوو خولەک لە بڕیگ ناوچە، هەمیش بوودە مدوو داوەزیان پلەی گەرمی و دەرکەفتن ئاسارەیل لە ناوڕاس رووژ.

‏وەپای زانیاری فەلەکیەیل، کڕ خوەرگیریانەگە وە

‏ سیبیریا، گرینلاند و ئایسلەندا رەدبوود و لە ئیسپانیا کۆتایی تێد، زانایەیل وە دەرفەتیگ زانستی گرنگی زانن ئەرا لێکۆڵینەوە لە خوەر هەمیش هووشداری دەن وە هاوڵاتیەیل چاویلکە و ئامێر تایوەت ئارا پاراستن چەویان لە زەردەیلی ئیسفاکردن راستەوخوەی خوەر وەکاربارن.

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