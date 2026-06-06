١٢ ئاب ٢٠٢٦ جیهان چەوەڕی دیاردەیگ دەگمەن خوەرگیریان تەواو کەێد
شەفەق نيوز- وەشوینکەفتن
بڕیارە لە 12ی ئاب 2026، دیاردەیگ دەگمەن خوەرگیریان روی بدەێد، کە یەکەمین دیاردەی لەو جویرە لە ساڵ 2015 لە بەشیگ فراوان ئەوروپا دوینریا.
لەی خوەرگیریانە مانگ راستەوخوەیکەفێدە ناوەین زەوی و خوەر، بوودە مدوو تاریکبوین ئاسمان ئەرا ماوەی زیاتر لە دوو خولەک لە بڕیگ ناوچە، هەمیش بوودە مدوو داوەزیان پلەی گەرمی و دەرکەفتن ئاسارەیل لە ناوڕاس رووژ.
وەپای زانیاری فەلەکیەیل، کڕ خوەرگیریانەگە وە
سیبیریا، گرینلاند و ئایسلەندا رەدبوود و لە ئیسپانیا کۆتایی تێد، زانایەیل وە دەرفەتیگ زانستی گرنگی زانن ئەرا لێکۆڵینەوە لە خوەر هەمیش هووشداری دەن وە هاوڵاتیەیل چاویلکە و ئامێر تایوەت ئارا پاراستن چەویان لە زەردەیلی ئیسفاکردن راستەوخوەی خوەر وەکاربارن.