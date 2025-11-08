کابرایگ مەوقەی دزیکردن لەناو ماڵیگ خەویەو بەێد

شەفەق نيوز- مۆسکۆ

لە رویداویگ ئەڵاجەوی، ژنیگ لە رووسیا، مەوقەی گلەوخواردنی ئەرا ناو ماڵەگەی خوەی، پیاییگ دی لەناو ماڵەگەی خەفتگە، و چەن چشتیگ لە ماڵەگەی ئەرا دزیکردن گردەو کردگە.

ئاژانس "نوڤوستی" رووسی، ئاشکرا کرد کە کە دزیگ چگەسە ناو ماڵیگ لە ناوچەی بلاگوفيشينسك، دویای گردەوکردن چەن چشتیگ ئەرا دزیکردن، لەناو ماڵەگە خەفتگە، تا ژن خاوەن ماڵ لە دەیشتەو هاتیەسە ملیا.

ئەو ژنە لە تەمەن 56 ساڵە وت: شەو لە کار هاتمەسەو، دوینم پیاییگ بیگانە لەناو ماڵەگەم خەفتگە.

وەزارەت ناوخۆ لە کەرت ئامور وت: دەرکەفت کە مەوقەی شەو، تاوانکار وە پەنجەرەی ماڵەگەو چگەسە ناو تا دزی بکەێد، کە زانێد خاوەنی لەماڵ نییە، تەلەڤزیۆن و هەڕەی کارەبایی ناسا ناو کیسەیگ، و ئەرا خوەی سەرخەویگ شکانیە، چوینکە زانێد خاوەن ئی ماڵە شەوکارە.

ئەو دژە لە تەمەن 45 ساڵە دەسگیر کریا، کە وەرجەیە وەبان دزیکردن و وەکارهاوردن هووشبەری تاوانبار کریاس.

دەسەڵاتەیل رووسی لێکولینەوەی نازانی لەبان دزەگە واز کردن، لەبان ئەو توومەتەیلە کە سزاگەی رەسێدە 6 ساڵ زیندانیکردن.