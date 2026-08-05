‏کابرایگ داوا کەێد هەشت ملیار کەس لە یەک وەخت چەپڵە بیەن

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏رووژ چەپڵەدان جیهانی بزوتنەوە جیهانییگە لە تووڕە کۆمەڵایەتیل کە بڕیارە لە 16 ئاب 2026 وەڕیوەبچوود.

‏لەی رویداوە داوا لە مەردم سەرتاسەر جیهان کرێد لە وەختیگ دیاریکریاگ ساعەت 10:00 وە وەخت نیویۆرک تەنیا ماوەی یەک چرکە وە هاوبەشی چەپلە بدەن.

‏ئامانج لە چالاکیەگە دویرە لە هەر ئایدۆلۆژیاگ سیاسی یا ئایینی، و تەنیا جویر هێمایگ جیهانییە ئەرا بەرزدانان مرۆڤایەتی و یەکگرتگیی.

‏ بزووتنەوەگە لە کۆتایی ساڵ 2025 وەلایەن ئەندریا بیچیس لە لەندەن دامەزریاس و لە بان سۆشیال میدیا جویر تیکتۆک و ئینستاگرام دەنگدانەوەی گەپیگ داشت.

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