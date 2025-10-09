پەیوەنی دووسی وەرد "ژنیگ شیوعی" کۆتایی وە ری دیبلۆماسیەت ئەمریکییگ تیارێد

شەفەق نیوز ـ واشنتۆن

وەزارەت دەرەوەی ئەمریکا، ئمڕوو پەنجشەممە، دویرەوخسن دیبلۆماسیگی راگەیان دویای ئەوەگ دان دانا وە پەیوەنی دووسیەگەی وەرد ژنیگ چینی کە پەیوەنی وە ژارت شیوعی چینی دیرێد.

چەودێرەیل لەو باوەڕەن، ئێ بڕیارە یەکەم حالەت دویرەوخسنە وە مدوو پێشلکردن قەیەغەیگ کە وەلایەن حکومەت ئەمریکا لە کۆتایی ساڵ گوزەشتە سەردەم سەرۆک جۆ بایدن سەپنیا، کە فەرمانبەرەیل حکومەت ئەمریکا لە چین و ئەندامەیل خێزانیان و ئەو بەڵێندەرەیلە کە مووڵەت ئەمنی دیرن بەانن پەیوەنی سۆزداری و جنسی وەرد هاوڵاتی چینی ئەرایان قەیەغەس.

قسەکەر فەمی وەزارەتەگە تومی بیجوت لە بەیانیگ ئاشکراکرد، ئەو دیبلۆماتکارە دویرەوخریا لەدویای وەدویایچگنکردن و سەرۆک دۆناڵد ترامپ و وەزیر دەرەوە مارکۆ رۆبیۆ ەرا دۆسیەگە، چەسپیا لە دان وەپینانەیل پەیوەنی دوسی وەرد خانمە هاوڵاتیگ چینی داشتیە لە هەمان وەخت کە پەیوەنی وەرد حیزب ناسریاگ شیوعی چینی داشتیە.

بێجۆت دووپاتکرد، سیاسەت ئیرنگەی وەزارەتەگە هاژیر فەماندەی رۆبیۆ کە "وەخشین وە هویچ جویریگ نەیرێد وەر هویچ فەرمانبەریگ کە ئاسایش وڵات بشوینن".

هەرچەنە لە بەیاننامە فەرمیەگە ناسنامەی دیبلۆماتکارەگە شاریاسەو، باوجی وەرد دوسەگەی لە کوڵڵە ڤیدیۆیگ دەرکەفتیە کە وە نهێنی وەلایەن چالاکوانەیل کۆنەپەرەست گیریاس و وەبان ئینتەرنیت بڵاوکریاس، یەیش بویەسە مدوو رووشنایی کەفتن وەبان دۆسیەگە.