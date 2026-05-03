وە زیایبوینیگ پەیمانەیی.. عراق چوارەم گەورەترین هەناردەکارەیل نەفتە ئەرا ئەمریکا و لە سعودیە و کۆلۆمبیا رەد کەێد

شەفەق نیوز - بەغداد / واشنتۆن

هەناردەیل نەفت عراق ئەرا ویلایەتە یەکگرتگەیل بەرزەوبوینیگ وەرچەو لە ماوەی هەفتەی گوزەشتە توومار کرد، کاریگ کە هیلێد پلەی چوارەم لەناوەین گەورەترین ئەو دەوڵەتەیلە داگیر بکەێد کە نەفت هەناردەی بازاڕ ئەمریکی کەن.

وەپای داتایەیل ئیدارەی زانیارییەیل وزەی ئەمریکی، کە ئاژانس شەفەق نیوز ئاگاداری بوی وت: کە تێکڕای هاوردەکردن وڵاتەگە لە نەفت خاو لە هەفت دەوڵەت سەرەکی رەسیەسە نزیکەی 5.236 ملیۆن بەرمیل لە رووژیگ، وە داوەزینیگ وە بڕ 1.386 ملیۆن بەرمیل لە رووژیگ لە وەراورد وە هەفتەی وەرجە خوەی، کە 6.622 ملیۆن بەرمیل لە رووژیگ توومار کردۊد.

داتایەیل نشان دان کە هەناردەیل نەفت عراق ئەرا ویلایەتە یەکگرتگەیل رەسیەسە ریژەی 195 هەزار بەرمیل لە رووژیگ، وە زیایبوینیگ وە بڕ 147 هەزار بەرمیل لە رووژیگ لە وەراورد وە هەفتەی گوزەشتە، کە ریژەگە لەتی رەسیۊدە 48 هەزار بەرمیل لە رووژیگ.

وەپەی ئیدارەگە: کەنەدا کەفتە سەرەتای لیست گەورەترین هەناردەکارەیل نەفت ئەرا ئەمریکا وە بڕ 3.974 ملیۆن بەرمیل لە رووژیگ، و دۊای ئەوە ڤەنزوێلا هات وە ریژەی 310 هەزار بەرمیل لە رووژیگ، و دۊاتر مەکسیک وە تێکڕای 292 هەزار بەرمیل لە رووژیگ، لە وەختیگ کە سعودیە هات وە ریژەی 174 هەزار بەرمیل لە رووژیگ.

وەگورەی ئامارەگە ئاماژە: هاوردەیل ویلایەتە یەکگرتگەیل لە نەفت خاو لە کۆلۆمبیا رەسیەسە نزیکەی 191 هەزار بەرمیل لە رووژیگ، و لە ئیکوادۆر 100 هەزار بەرمیل لە رووژیگ، لە وەختیگ کە هیچ هاوردەیلیگ لە لیبیا یا بەرازیل یا نێجیریا لە خود ماوە تۆمار نەکریا.

ویلایەتە یەکگرتگەیل فرەینەی خوازینەیل خوەی لە نەفت خاو و داتاشریایەیلی لە بڕیگ لە دەوڵەتە سەرەکییەیلە هاوردە کەێد، لە وەختیگ کە وەکارهاوردن رووژانەی وە نزیکەی 20 ملیۆن بەرمیل مەزەنە کریەێد، کاریگ کە کەێدەی گەورەترین وەکارهاور نەفت لە جەهان.