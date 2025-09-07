وەزارەت تەندروسی رووسیا ئامادەیی واکسین دژە شێرپەنجە راگەیان

شەفەق نیوز ـ روسیا

وەڕێوەبەر دەزگای فیدراڵیی پزیشکیی بایۆلۆجی لە وەزارەت تەندروستی رووسیا راگەیان، ڤاکسین شێرپەنجە کە پەنامەیل وە رێژەی 80% کەمکەێد، ئامادەس ئەرا وەکارهاوردن.

ڤێرۆنیکا سکڤۆرتسۆڤا، وەڕێوەبەر دەزگای فیدراڵیی پزیشکیی بایۆلۆجی لە وەزارەت تەندروستی رووسیا، کە وەزیر وەرین تەندروستی وڵاتەگەس، راگەیان، تاقیکردنەوە کلینیکییە سەرەتاییەیل ئێ ڤاکسین نووە، لە رووی سەلامەتیی وەکارهاوردن و کاریگەریی ئەرێنیی سەرکەفتی بوین.

دیاریکرد، ماوەێ سێ ساڵە، کار وەبان ئێ ڤاکسینە کرێد و ئەنجامەیل دەریخسنە وە تەواوی سەلامەتە و کاریگەری فرەیگ دیرێد لەبان ریگریکردن لە ئەوزەڵکردن خانەیل شێرەنجەیی وەجویریگ قەبارەی وەرەمەیل و رێژەی گەشەکردنیان وە رێژەی 60-80% کەمکەێد.

سکڤۆرتسۆڤا ئوشێد، “ڤاکسینەگە توەنێد راستەوحوەی کاریگەری وەبان لەش دروسبکەێد لەبان سیستەم وەرگیری لەش و دەسمیەتیدان لەش ئەرا ناسین خانەیل شێرپەنجەیی.