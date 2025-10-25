وەگەرد هاتن زمسان.. ئيران گاز لە رووسیا هاوردە کەێد تا ئەرا عراق هەناردەی بکەێد

شەفەق نيوز- تەهران

وەزارەت وزەی ئیران، ئمڕوو شەممە، ئاشکرای ئامادەکاریەیل خەسیگ کرد ئەرا ئەمارکردن گاز ئەرا وەرز زمسان، و باس رەسین وە لەیەکفامسنن پیشکەفتگ کرد ئەرا هاوردەکردن گاز لە رووسیا تا هەناردەی وەرەو عراق وەردەوام بوود.

سەعید تەوەکولی سەرۆک کۆمپانیای گاز نیشتمانی ئیرانی وت: یەدەک سزەمەنی رەسیە ئاستیگ بیوینە.

وتیش: ئامادەیی تووڕ گاز لە وڵات وەشیوەی تەواویگ جیوەجی کریا تا لە وەرز زمسان رەد بکەێد، و دانوسەنین هاوردەکردن گاز وەرد رووسیا رەسیە کۆتایی، و هەناردەکردن گاز درویژماوە ئەرا تورکیا و عراق جویر پلان خوەی وەردەوامە.

دیاری کرد کە وەگورەی یاسای پلان هەفتەم، داواکارییەیل وڵات بویین ئی بازرگانی فرە گرنگە گرێدەو، چوینکە گریەداین لویلەیل وەرۆ ئەو دەوڵەتەیلەو، وەگەرد وەڕیەوبردن وزە و باوەتەیل ئلبو، کاریگەری لەبان ئاسایش وزە و سیاسەتی دیرێد، ئەرا گورجکردن گشت دەوڵەتەیل خاوەن گاز لەی باوەتە.

وتیش: ئیرنگە، لە وەرز سەردی، گرنگی سەرەکی ئیمە کەفێدە خەرج ناوخوەیی، بایەسە گاز لە پیشەسازیەیل ناوخوەیی و بازرگانی و گواستنەوە نەوڕیەێد.

دووپاتیش کرد کە چوینکە هەناردەی گاز وەرەو تورکیا و عراق گریەبەسی درویژماوەس، وەزارەت نەفت و کۆمپانیای گاز نیشتمانی نووڕن کە وەڕیەوبردن پەیابەندەیل وەشیوەیگ خوازینەیل ناو و کلکردن دەیشت مسۆگەر بکەێد، کە بایەسە گریەبەسی ناودەوڵەتی داشتویمن، و بایەسە ئیران جویر سێیەم گەورەترین بەرهەمدار گاز، هەمیشە لەی باوەتە ئامادە بوود، تا دەرفەتەیل لەدەس نەێد.