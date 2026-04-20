وەگەرد نووەوبوین گرژییەیل هەرێمی.. تەڵا داوەزێد لە وەرانوەر بەرزەوبوین دۆلار

نرخەیل تەڵا، رووژ دووشەممە، داوەزین وەگەرد بەرزەوبوین دۆلار، لە وەختیگ خەوەرەیل دووارە بەسانن گەروو هورمز نرخەیل نەفت وەرەو بەرزەوبوین برد و رخەیلیگ لە هەڵاوسان گلەو دا.

نرخ تەلا دەسبوەجی وە ریژەی 0.7% داوەزیا ئەرا 4793.98 دۆلار ئەرا هەر ئۆنسەیگ، لە سەعات 03:51 وە وەخت گرینچ، دۊای ئەوەگ نزمترین ئاست خوەی لە 13ی نیسان لە وەختیگ گوزەشتە لە دانیشتنەگە توومار کرد، هەرلیوا گریەبەسە پاشەڕووژییەیل ئەرا تەڵای ئەمریکی دەسوەدەسدان یۆنیۆ وە ریژەی 1.4% ئەرا 4813.60 دۆلار داوەزیان.

ئیلیا سپیڤاک، سەرۆک بەش ئابووری گشتی جەهانی لە کۆمپانیای Tastylive، وت: نرخەیل تەڵا ئمڕوو داوەزیان دۊای ئەوەگ دیار بوی کە وسانن تەقە لەناوەین ئەمریکا و ئیران، کە بازاڕەیل لە هەفتەی گوزەشتە ئاهەنگ وەپی کریا، وەرەو رمیان چوود، و ئەوەیش بویە نکوو زینگکردن دینامیکیەتەیل "بازرگانی جەنگ" کە لە سەرەتای جەنگ وەخوەمان دیمن.

نرخەیل نەفت خاو بەرزەو بوین، کە رەنگ دادەو لەبان مەزەنەیل هەڵاوسان و بویە مدوو وەرەونوابردن هەردگ قازانجەیل و دۆلار ئەمریکی وەرەو بەرزەوبوین.

نرخەیل تەڵا وە نزیکەی 8% داوەزیانە لەو وەختەو کە ئەمریکا و ئیسرائیل پەلامارەیلیگ لەبان ئیران لە کۆتاییەیل شوبات گوزەشتە جیوەجی کردن، لەوەر ئەو رخەیلە کە بەرزەوبوین نرخەیل وزە هاتێ بوودە مدوو خراوتربوین هەڵاوسان و هیشتن نرخەیل سوود جەهانی وە بەرزی ئەرا ماوەیگ درویژتر.

وەگەرد ئەوەگ تەڵا جویر مدوویگ ئەرا مقیەتبوین وەرانەور هەڵاوسان دریەێدە قەڵەم، بەڵام بەرزەوبوین نرخەیل سوود ریگری لە خواست لەبان ئی سامانە کەێد کە هقچ قازانجیگ نییەەێد.

لەی ناوە، خواست لەبان تەڵا وە بیهازی نەنەو لە رووژ یەکشەممە لە ماوەی یەکیگ لە گرنگترین وەرزەیل سەنین لە هندستان، کە نرخە پەیمانەییەیل بوینە هووکار سنووردارکردن سەنینەیل زەڕەنگەری، کە قەرەبوو ئەو بەرزەوبوین کەمە لە خواست بەرهەمهاوردن کرد.

لەناوەین کانزایەیل ترەک، نرخ نوقرە دەسوەجی وە ریژەی 0.9% داوەزیا ئەرا 80.04 دۆلار ئەرا ئۆنسەیگ، و نرخ پلاتین وە ریژەی 0.5% داوەزیا ئەرا 2093.56 دۆلار، لە وەختیگ نرخ پلادیۆم وە جیگیری مەنەو لەبان 1558.60 دۆلار.