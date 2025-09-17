ويلسۆن: ئیدارەی ئەمریکی خوازێد چوار باڵ چەکدار عراقی بخەێدە ناو لیست تیرۆر

شەفەق نیوز - واشنتۆن

جۆ ویلسۆن ئەندام کۆنگرێس کۆمارییەیل ئەمریکا، ئمڕوو چوارشەممە، نیاز ئیدارەی ئەمریکا ئەرا دەسنیشانکردن چوار باڵ چەکدار عراقی جویر ریخریاگ تیرۆریستی راگەیان و داوا کرد ریخریاگ بەدر وە سەرۆکایەتی هادی عامری بخریەێدە ناو ئەو لیستە.

لە پۆستیگ لە ئێکس، ویلسۆن سوپاس سەرۆک دۆناڵد ترەمپ و مارکۆ ڕوبیو وەزیر دەیشت ئەمریکا و سێباستیان گۆرکا وەڕێوەبەر دژە تیرۆری کۆشک چەرمگ کرد کە "نیاز خوەیان ئەرا دەسنیشانکردن میلیشیایەیل حەرکەت ئەلنوجەبا، کەتایب سەید ئەلشوهەدا، حەرەکەت ئەنسارولڵا ئەوفیا و کەتایب ئیمام عەلی جویر ریخریاگ تیرۆریست بیگانە راگەیان جویر ئەوە کە لە نامەگەم داوای کردوێم". سەرەتای ئمساڵ و لە یاسای ئازادی عراق لە کاریگەری ئیران”.

وتیش: ئی کارە توانای هشککردن ئەو پویلەیلە دیرێد کە ئی گرووپە تیرۆرستەیلە وەکاری تیارن، و گاڵ ئیدارەی ئەمریکا دا کە ریخریاگ بەدر جویر "گەورەترین ریخریاگ تیرۆریستیی ئیران" لە عراق دەسنیشان بکەێد.

ویلسۆن وە هەڵوێست دژە ئیران ناسیاس، و وەرجەیە داوای "جاریگ ترەک عراق مەزنەو بوود" و کۆتایی وە کۆنتڕۆڵ ئیران وەبان وڵاتەگە بارێد، یەیش دویای بانگەوازەیل وەرینی ئەرا وسانن پویلداین ئەرا عراق.

وەرجە چەن هەفتەیگ، جۆ ویلسۆن، نوێنەر ئەمریکا لە لاپەڕەی تایبەت خوەی لە تووڕ کۆمەڵایەتی ئێکس نویسان: شانازی کەم کە ئی نامە وەگەرد دە ئەندام ترەک کۆنگرێس پیشکەش وە وەزیر دەیشت بکەم و داوا کەم بەدر جویر ریخریاگ تیرۆریستی دەسنیشان بکرێد، وەگەرد گشت میلیشیایەیل ترەک عراق کە لەلایەن ئیرانەو پاڵپشتی کریەن، لە کۆتایی وتیش "ترەمپ خاسیەو کەێد!"