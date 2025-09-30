یوتیوب وە زیاتر لە 24 ملیۆن دۆلار قەرەبوو دۆناڵد ترەمپ کەێد

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

کۆمپانیای یوتیوب سەر وە کۆمپانیای گوةگڵ رەزامەنی وە وەپیدان 24.5 ملیۆن دۆلار وە دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا دا لەوەرانوەر بەسانن هەشمارەگەی لەساڵ 2021.

میدیایەیل ئەمریکا بڵاو کردن، لە ساڵ 2021 وەبان رویداوەیل کاپیتۆڵ، کۆمپانیای یوتیوب هەژمارەگەی دۆناڵد ترەمپ بەسا، وەی مدووە ترامپ داوای یاسایی وەبانی توومارکرد.

دیاریکرد، دویای رەدبوین زیاتر لە چوار ساڵ ئمڕوو کۆمپانیاگە بڕیاردا بڕ 24.5 ملیۆن دۆلار وەرانوەر وە بەسان دۆسیەگە بەێد وە ترامپ.

لە گوزەشتەیش هەریەک لە کۆمپانیایەیل مێتا 25 ملیۆن دۆلار و کۆمپانیای ئێکس 10 ملیۆن دۆلار داوین.