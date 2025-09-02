هەفتەی بانان دیاردەی گەردوونيیگ رویدەێد

هەفتەی بانان دیاردەی گەردوونيیگ رویدەێد
2025-09-02T14:01:09+00:00

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

وەپای خەوەریگ لە ماڵپەڕ   " gulf news" هەفتەی بانان دیاردەی  مانگگیرانی تەواوەتی رویدەێد و لە ئاسمانی عراق دوینرێد.

ئاماژە گەردونیەیل دیاریکەن،  ئیوارەی رووژ یەکشەممەی بانان داردەی گەردوونی مانگگیران تەواوەتیرویدەێد و ماوەی پەنج ساعەت و  27 خولەک وەپی چێد.

دیاردەگە لە 6:28 خولەک ئیوارە لە ئاسمان بەغداد دەسوەپی کەێد و لە کاتژمێر 8:30 خولەک رەسێدە لوتکە لەو وەختە مانگ وە رەنگ سوور دەرکەفێد.

 وەپای قسەی شارەزایەیل ئێ جارە عراق خاسترین شوینە ئەرا نوڕینە دیاردەی مانگگیران.

