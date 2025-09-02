هەفتەی بانان دیاردەی گەردوونيیگ رویدەێد

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

وەپای خەوەریگ لە ماڵپەڕ " gulf news" هەفتەی بانان دیاردەی مانگگیرانی تەواوەتی رویدەێد و لە ئاسمانی عراق دوینرێد.

ئاماژە گەردونیەیل دیاریکەن، ئیوارەی رووژ یەکشەممەی بانان داردەی گەردوونی مانگگیران تەواوەتیرویدەێد و ماوەی پەنج ساعەت و 27 خولەک وەپی چێد.

دیاردەگە لە 6:28 خولەک ئیوارە لە ئاسمان بەغداد دەسوەپی کەێد و لە کاتژمێر 8:30 خولەک رەسێدە لوتکە لەو وەختە مانگ وە رەنگ سوور دەرکەفێد.

وەپای قسەی شارەزایەیل ئێ جارە عراق خاسترین شوینە ئەرا نوڕینە دیاردەی مانگگیران.