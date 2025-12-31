‏نیوزیلەندا.. یەکەم وڵاتە لە جەهان چوودە ناو 2026

‏شەفەق نیوز - ویلینگتۆن

‏وڵات نیوزلەندا و هەرێمەیل سەر وە ئەو وڵاتە، وەرد هەریک لە ساموا، تۆنگا و تۆکیلاو، وە وشان بازی ئاگریەیل پیشوازی لە ساڵ نوو 2026 کردن.

‏وەپای سەرچەوە میدیایەیل، چالاکییە سەرەکییەیل لە شار ئۆکلاند خەسەوبویە؛ لەوە و لە ر تاوەر "سکای تاوەر"ەوە نمایشیگ گەپ بازەیل ئاگری و چرای مۆدێرن پێشکەش کریا، کە هەزاران دانیشتگ شارەگە و گەشتیارەیل لە دەور خوەی گردەوکرد.

‏چالاکییەیل تەنیا بازی ئاگری نەوی، بەڵکم چەن کۆنسێرت مۆسیقا و نمایش هونەری لە کناراوەیل و گۆڕەپانە گشتییەیل وەڕیوەچین.

‏لە ویلینگتۆنی پایتەخت و شارەیل ترەک جویر کرایستچێرچ و دنیدین، ئاهەنگ جەماوەری ڕێکخریان کە نمایش زینگ و فیستیواڵ واز گردنە خوەیان، وەرد دویزخستنە لەبان کەشوهەوای خێزانی و کولتووری.

