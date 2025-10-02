ژنەیل عراق چنە ناو پێشبڕکێ پاڵەوانیەتی خوەرئاوای ئاسیا ئەرا توپ بالە

شەفەق نیوز ـ بەغدا

هەڵوژاردەی عراق ئەرا توپ بالەی ژنەیل لە بەغدای پایتەخت، ئمڕوو پەنجشەممە، وەرەو ئۆردن چگن ئەرا بەشداریکردن لە پاڵەوانیەتی خوەرئاوای ئاسیا کە بڕیارە سوو دەسوەپی بکەێد وە بەشداری شەش هەڵوژاردە.

سەرۆک یەکێتی توپ باڵەی عراق، حەبیب عەلی لاوەندی، وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "پاڵەوانیەتیەگە وە بەشداری هەڵواژاردەیل عراق و لوبنان و سعودیە و قەتەر و سوریا و ئۆردن بوود و خانمەیل عراق سوو جومعە وەرد سعودیە دەسکەنە بازی".

دیاریکرد، لیژنەی رێکخریاگ پاڵەوانیەتی خشتەی رویوەروی بوینەیل هەڵوژاردەیل بەشداربوی راگەیاندیە، و عراق و سعودیە دویەم بازییان رووژ شەممەس وەرانوەر قەتەر، لە رووژ دووشەممە وەرانوەر لوبنان، و سێشەممە رویوەروی هەڵوژاردەی سوری بوون و لە رووژ پەنجشەممەی ئایندە وەرانوەر وە هەڵوژاردن ئۆردن کۆتایی وەپی تێد.

لاوەندی وتیش؛ بازیەیل تا دەی مانگ تەشرین یەکەم وەردەوام بوود، و پاڵەوانیەتیەگە لە هۆڵ ئەمیرە سومەیە لە عومان پایتەخت ئۆردن وەڕیوەچوود.