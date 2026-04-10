نەفت لەوەر شیواشیو هورمز دووارە بەرزەو بوود

نرخەیل نەفت، ئمڕوو جومعە، دویای پەلامارەیلیگ کە دامەزراوەیل نەفتی لە سعودیە کردنەسە ئامانج، دووارە بەرزەو بوین، کە یەیش رخباری لە شیواشیو دابینکردنەیل لە بازاڕەیل جەهانی دروس کرد.

نرخەیل نەفت بەرزەوبوینیگ وەرچەو وەخوەیان دین وەگەرد بەرزەوبوین گرژییەیل لە ناوچەگە، لە سای وەردەوامبوین جەنگ ناوەین ئەمریکا و ئیران، و ئەو هوشدارییەیلە کە وەگەردی بوینە ئەرا بان ژیرخان وزە.

لە وەختیگ پەلامارەیل ئەرا بان دامەزراوەیل سعودیە دووارە رخەیل ئاسایش دابینکردنەیل نەفتی هاوردەو، تایبەت وەگەرد گرنگی شانشینەگە جویر یەکیگ لە گەورەترین بەرهەمهاوەرەیل لە جەهان.

ئی بەرزەوبوینە لە وەختیگ ناسک ئەرا بازاڕەیل تیەێد، لە ناوڕاس چەوەڕێکردن هەر پیشهاتەیلیگ کە شایەت کاریگەری لەبان رەوانەبوین نەفت بیاشتاد، تایبەت لەری رێڕەوەیل گرنگەو جۊر گەروو هورمز.