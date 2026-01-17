نیشانەی دیموکراتی ساڵ 2025: عراق لەناو جیهان کەفێدە پلەی 126
شەفەق نيوز- وەشوینکەفتن
نشانەی دیموکراتی ساڵ 2025 کە لە "visual capitalist" دەرچوود، جیاوازی وەرچەویگ ئاشکرا کرد لە پلەیل ریڕەوی دیموکراتی لە دەوڵەتەیل عەرەبی، لە وەختیگ دەوڵەتەیل ئەوروپا وەردەوامن لە زاڵبوین وەبان دە پلەی یەکەم لە جیهان.
وەگورەی داتایەیل ئەنفۆگراڤیک، عراق لەناو دەوڵەتەیل عەرەبی کەفتە پلەی دوانزەهەم، و لە جیهان کەفتە پلەی 126هەم، دویای ئەوە کە 2.80 پلە کەفتە دەسی.
لەناو دەوڵەتەیل عەرەبی، وڵات مەغریب لە نوای دەوڵەتەیل عەرەب بوی و لە پلەی 90 جیهانی وە 4.97 پلە.ئیجا تونس لە پلەی 92 جیهانی وە 4.09 پلە، و مۆریتانیا لە 107ەم جیهانی وە 3.96 پلە، و لوبنان لە پلەی 108 جیهانی وە 3.56 پلە.
سودان لە دویادویای دەوڵەتەیل عەرەبی هات و لە پلەی 161 جیهانی وە 1.46 پلەر و سوريا لە پلەی 162 جیهانی وە 1.32.