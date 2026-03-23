نرخ نەفت لە ناوڕاس ئاڵووزییەیل ئەمریکا و ئیران و هەڕەشەی بەسانن تەنگەی هورمز

نرخ نەفت، ئمڕوو دووشەممە، بانوخوار کردر وەگەرد چەوڕی بەرهەکارەیل ئەرا ئەگەر بەرزەوبۊن جەنگ ناوەین ئەمریکا و ئیران، لە وەرانوەر زیایبۊن دابینکردن نەفت دویای سووککردن وەختانەی سزایەیل وەبان نەفت ئیرانی.

گریەبەسەیل ئایندە ئەرا خاو "برێنت" یەک سەنت هاته خوار ئەرا 112.18 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ لە سەعات 02:02 وە وەخت گڕینێچ (05:02 شەفەق وە وەخت بەغدا)، دویای ئەوەگ رووژ جمعەی گوزەشتە لە بەرزترین ئاست خوەی جیگیر بۊ لە تەممووز 2022.

نرخ خاو تەکساس ناوڕاس ئەمریکی رەسیە 98.75 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ، و 52 سەنت بەرزەو بۊ.

یەیش لە وەختیگ تێد ک هەڕەشەی ناوەین واشنتۆن و تاران ئەرا پەلاماردان دامەزراوەیل وزە وەردەوامە، هاوەخت وەگەرد مووڵەت ئەمریکا ئەرا وازکردن تەنگەی هورمز، ک بیس لە سەد دابینکردن نەفت و گاز جیهان لەناوی رەد بوود.

لە لاییگ ترەک، گام لادان سزایەیل وە شیوەیگ وەختانە وەبان نەفت ئیرانی ک وە دەریاو کلکلریەێد، دەسمیەتی دا لە ئارامگردن رخ نەمەنن نەفت، و ریگری کرد لە بەرزەوبۊن فرەی نرخەگە.

مەزەنەیل نیشان دەن ک ژاوەژاوەیل ئیسە کار کردەسە بان بەرهەم نەفت لە خوەرھەڵات ناوڕاس، وەگەرد زەرەدیگ ک لە ناوەین 7 تا 10 ملیۆن بەرمیل لە رووژیگ، بیجگە لە کەمبۊن بەرهەم بڕیگ لە کێڵگەیل.

وەزیر نەفت عراق، حەیان عەبدولغەنی، لە بەیاننامەیگ ک لە وەزارەتەگەی دەرچگە راگەیان ک بەرهەم نەفت خاو لە کۆمپانیای نەفت بەسرە کەمەو بۊە ئەرا 900 هەزار بەرمیل لە رووژیگ، لە وەختیگ وەرجە یە 3.3 ملیۆن بەرمیل بۊە.

هەرلیوا عراق بار "هاز ناچار" (القوة القاهرة) لە بڕیگ لە کێڵگە نەفتەیل راگەیان، وەگەرد کەمبۊن بەرهەم لە بڕیگ ناوچەی باشوور وە شیوەیگ ئاشکرا.

رێڕەو نرخەیل بەسیادە وە ئاڵشتبۊن قەیرانەگە، وەتایبەت لە باوەت ئەگەر وازکردن تەنگەی هورمز یان تۊنترەوبۊن جەنگ لە ناوچەگە.